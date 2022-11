Bonne gouvernance : Me Louis BIYAO, avocat au Barreau de Paris, bientôt distingué

La sixième édition du dîner gala de l’Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance (O.A.P.B.G) se tiendra, le vendredi 22 décembre 2022, à Abidjan, a annoncé son président du comité d’organisation, Rodrigue Koffi, lors d’une conférence de presse tenue le samedi 05 novembre 2022.

Placé sous le signe de l’excellence et du mérite, ce dîner gala promu par l’Observatoire africain qui regroupe en son sein, plusieurs journalistes, communicateurs et assimilés de toutes obédiences, basés sur le continent africain, vise à faire la promotion des cadres et compétences.

Le jury de cette soirée, composé de professionnels des médias, a travaillé d’arrache-pied pour sélectionner les meilleurs acteurs de l’Afrique, chacun dans son domaine d’activité. Parmi les lauréats, figure Maître Louis BIYAO, avocat au Barreau de Paris, qui reçoit le Prix Panafricain du Meilleur Avocat d’Affaires Exerçant au Barreau de Paris.

En relation aux performances réalisées par son cabinet en douze ans de présence au barreau de Paris, ses clients se comptent aux quatre coins de la planète.

Il est par ailleurs conseiller juridique de la chaîne panafricaine New World Tv, il a beaucoup œuvré avec professionnalisme et maestria afin que cette chaîne de télévision soit détentrice des droits exclusifs de diffusion de la coupe du monde Qatar 2022 pour la région Afrique francophone subsaharienne, qui regroupe 19 pays.

« New World TV partenaire de la FIFA pour la Coupe du Monde Qatar 2022 a jugé bon de rassembler l’ensemble des pays qui ont obtenu une sous-licence pour la diffusion de cette compétition afin de les former sur la technique et l’édition.

Ces chaînes à accès libre sont là pour voir une coordination entre la production centrale de New World TV et savoir comment s’organiser pour la grande rencontre du Qatar, a expliqué Me Louis Biyao, conseiller juridique de New World TV, assurant que la Chaîne est « techniquement prête pour la diffusion des 64 matchs du Mondial 2022 ».

D’autres lauréats rehausseront de leur présence, cette prestigieuse cérémonie qui verra la participation d’un parterre de personnalités.