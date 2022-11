Côte d'Ivoire - Yocoboué: Les graves dérives de Nadine Gneba devant les populations

Députée de la circonscription électorale de Yocoboué, dans la région du Loh-djiboua, Nadine Gneba, par ailleurs Directrice des Ressources humaines (DRH) à la présidence de la République, s'en est violemment prise à ses adversaires politiques. Lors d'une rencontre, le weekend, avec des populations de sa localité, "Maman Nadine" comme l'appellent ses partisans, a demandé à celles-ci (les populations de Yocoboué) de ne pas la comparer aux autres élus de la région, notamment Mme Patricia Yao, députée-maire de la commune de Guitry, avec qui elle semble visiblement ne pas être en odeur de sainteté. Ci-dessous, de larges extraits de son "one woman show".

Nadine Gneba, députée de Yocoboué : "Ne me comparez pas aux autres. Il y a des députés qui n’ont pas de travail. Leur seul travail, c’est d’être député"

(...) Arrêtez de comparer, on n’a pas le même métier. On n’a pas les mêmes objectifs. Moi je travaille avec le Président de la République de Cote d’Ivoire. C’est lui qui été voté. Il a toute la Cote d’Ivoire sous ses bras. Et nous, nous sommes là pour l’aider. Nous sommes les ouvriers à sa disposition… C’est pourquoi dès le départ, je vous ai expliqué cette situation pour que vous soyez clément vis-à-vis de moi.

Ne me comparez pas aux autres. Il y a des députés qui n’ont pas de travail. Leur seul travail, c’est d’être député. Est-ce que vous pouvez comparer ces personnes avec la personne qui gère toute la présidence de la République y compris même le cabinet de la Première dame ? Le cabinet de la Première dame est un service de la Présidence. Mon travail est énorme à la Présidence.

Donc je vous en prie, pour quelqu’un qui fait un travail de réflexion, ne mélangez pas la personne avec quelqu’un qui se promène. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi comme beaucoup le font. Je viens ici pour vous aider. Je ne viens pas en compétition avec des gens. Les gens que vous adulez là, c’est une bonne chose. Mais ils sont nés et ont grandi ici. Ils savaient que Yocoboué était là. Attendaient-ils que Nadine Gneba vienne pour rentrer en belligérance ? Comparez ce qui est comparable. Il ne faut pas comparer une femme qui est grande de taille et une femme qui est petite de taille.

Nadine Gneba et les concours de la Fonction publique

Le second point, il est raconté que j’avais promis de donner des concours à tous les jeunes. Je n’ai jamais dit ça. J’ai juste demandé à Marcel et Aurélien de dresser la liste des jeunes en fonction de leur domaine de compétence. C’est ma fonction de DRH que je mets en jeu. Ça n’a rien à voir avec le volet politique. Membre du réseau des DRH, nous sommes sur des plateformes et nous avons des offres, tant au niveau privé qu’au niveau public.

Quand je reçois des offres, je balance à Aurélien et ses amis. C’est à eux de vous les répercuter. Si vous ne les recevez pas, dites-le moi, je vais les interpeller mais on ne me dit rien. En ce qui concerne les concours de la fonction, je n’ai, en aucun moment, dit ici que je vais vous distribuer les concours de la fonction publique. Le ciel et la terre me sont témoins. J’ai dit que celui qui passe ce concours, on peut demander un appui (…)

En tant que votre députée, je vais exprimer un besoin. Si vous me donnez 5 noms, je vais donner les 5 noms. Mais si sur les 5 noms, si on a pris 2 ou 1, pourquoi vous vous plaignez ? Vous pensez que moi je peux imposer au Ministre de la Fonction Publique que oui comme je suis à la Présidence, vous prenez mes 5 noms ?

Nadine Gneba : "Je ne suis pas Douk Saga"

Mais les autres autorités aussi ont leurs demandes ! Je vous ai dit que je partais négocier. Ne déformez pas mes propos, ne déformez pas mes intentions vous concernant. Il y a des gens que j’ai aidés. Que ce soit le concours de l’INFAS, que ce soient les concours de la fonction publique. Mais je ne suis jamais venu ici vous dire que j’ai aidé untel. Souvent, c’est Maman Nadine: elle ne donne pas assez d’argent. De l’autre côté, on donne beaucoup d’argent.

Mais je n’ai jamais dit que je suis venu distribuer de l’argent. Non. Moi je ne suis pas Douk Saga. Même le Président Alassane Ouattara qui a dit qu’il venait avec des milliards, tous les ivoiriens ont imaginé qu’il allait venir s’arrêter sur un podium et partager l’argent. Quand on a commencé ici en 2016, j’ai dit que je venais pour faire des actions communautaires (…) Ici à Yocoboué, j’ai fait plus que ce que vous avez demandé et je ne compte pas m’arrêtez là. Je ne vous demande pas de m’applaudir parce qu’il y a beaucoup à faire. Mais de grâce, le minimum que j’ai fait là, soyez un peu reconnaissants.

Quid du FAFCI (Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire)!

J’ai appris qu’on est venu vous chercher ici pour aller faire des formations pour le FAFCI. Mais le FAFCI a commencé depuis 2012. Yocoboué n’existait pas ? Pourquoi c’est maintenant là qu’on se souvient de Yocoboué ? Et vous prenez ça pour venir moi me taxer pour quelqu’un qui ne fait rien pour vous. Pendant les élections présidentielles de 2020, je vous ai donné à toutes les associations ici 150.000 F CFA avec du riz et autres.

Quand je vous donne de l’argent, je vous demande de rembourser ? Plein de personnes viennent me voir pour leurs projets, je leur donne de l’argent mais à qui j’ai demandé un jour: si tu fais ton commerce là, faut me rembourser ou bien il faut aller dans une banque quelque part là-bas, tu vas prendre de l’argent et tu vas rembourser ?

A qui j’ai dit ça une fois ici? Quand je vous donne, je vous donne avec mon cœur et c’est mon propre argent. Ce n’est pas l’argent de quelqu’un. De grâce, je vous aime bien, je suis là pour vous. Ce que je peux faire humainement pour vous, je le fais. Il faut qu’on soit sincères dans nos rapports.

Moi je ne suis pas venue jouer à l’hypocrite, à l’intéressante avec vous. Je suis venu vous apporter mon aide à mon humble niveau et je veux que vous sachiez l’apprécier aussi à sa hauteur. Il y a des gens qui écrivent à la Présidence pour demander des cadeaux parce qu’ils pensent que les cadeaux que je prends pour venir organiser activités ici, c’est le Président qui me donne ça. C’est mon argent".