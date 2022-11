Souleymane Kamagaté veut payer les dettes de Jonathan Morrison

Souleymane Kamagaté volerait-il au secours de Jonathan Morrison ? En tout cas, L'Homme Saga a fait une publication qui en dit long.

Souleymane Kamagaté : "je vais régler tout ce qu’il vous doit"

Jonathan Morrison a énormément fait parler de lui avec l'organisation de son tournoi Tchin-Tchinn. Le jeune promoteur ivoirien a très vite été perçu comme un arnaqueur par beaucoup d'internautes. Après plusieurs reports, la compétition a finalement pu se tenir au Parc des sports de Treichville.

Souleymane Kamagaté fait partie de ceux qui n'ont jamais cru que le patron de la structure Treiize pouvait tenir le pari de l'organisation du Tchin-Tchinn. "C’est factuel…c’est ce que je dis, c’est théorique, lui dans sa tête, il va réaliser un truc de 5000 personnes et pour chaque match, il va vendre des tickets à hauteur de 2000 FCFA…l’ouverture, il peut y avoir du monde et pour le deuxième match ? Et pour le troisième match ?…Et puis c’est impossible même de réaliser quelque chose de 5000 places, un gradin de 5000 places, sur le terrain, c’est carrément impossible, à la limite, tu peux faire peut-être 1000 places", avait déclaré l'époux de la chanteuse ivoirienne Bamba Ami Sarah en mars 2022 sur un plateau de télévision.

La finale du Tchin-Tchinn a eu lieu le dimanche 25 septembre 2022. Adjamé FC a raflé le premier trophée de la compétition de l'ancien petit ami de Maria Mobil. Le vainqueur continue d'attendre son chèque de 40 millions de francs CFA. Pendant ce temps, Souleymane Kamagaté se propose d'éponger les dettes (?) de Jonathan Morrison.

"Beaucoup de courage à toi Le Grouilleur 3.0 et merci pour ton soutien à son événement. Combien il te doit ? Merci de me dire afin que je règle la facture. Les gars de la régie vidéo, les pom pom girl, les gens de la fédération, la jeune fille que je n’ose pas citer son nom qui finançait au début qu’il a bloquée aujourd’hui et tous ceux qu’il n’a pas payés. Je vous invite à rentrer en contact avec mon assistant DADIÉ, je vais régler tout ce qu’il vous doit. La seule façon pour moi d’aider la jeunesse, c’est d’être reconnaissant envers tous ceux qui nous ont apporté quelque chose surtout de payer ceux qui travaillent pour nous", a écrit L'Homme Saga sur sa page Facebook .