Côte d'Ivoire- Danané: Diety Félix "je suis de retour pour reprendre..."

Diety Félix, ancien député, fondateur du Groupe ITES et personnalité de premier plan du RHDP dans la partie Sud du Tonkpi, a été célébré par ses parents dans le village Gbon-houyé le Samedi 5 Novembre 2022, après 3 années d'épreuves et de maladie.

Gbon-houyé (Danané): Cadres et chefs coutumiers du canton Kalé prient Diety Félix de revenir sur la scène politique

Accueilli en triomphe par une foule en liesse à sa descente de voiture à Gbon-houyé, c’est une enfant souriante et pleine de vie qui lui tend un doux bouquet de fleurs. Corps préfectoral, cadres et têtes couronnées ont été témoins du retour tant espéré du fils Diety sur la terre de ses ancêtres, vivant et plus que requinqué. Transfuge du Front Populaire Ivoirien, parti politique créé par le président Gbagbo Laurent, l'ancien député d'Abobo avait déposé ses valises au RHDP dès son retour d'exil, tournant ainsi une page de sa vie politique. Pour le comité d'organisation, célébrer le fils Diety Félix sur la terre de ses ancêtres, donne une particularité à ce jour mis à part par les mânes.

Dans son hommage rendu à l'ancien député d'Abobo et de Danané, le maire Ouattara Defoungotoh dira : « L'homme Diety Félix mérite d'être apprécié pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour son village, son canton, Danané et toute la Côte d'Ivoire. Ses qualités ne nous ont jamais quittés. Son inspiration à toujours vouloir œuvrer pour le développement est singulière. Aujourd'hui, Dieu qui l'a éprouvé, l'a également ramené sur ses terres. Nous en sommes très heureux». Comme lui, bon nombre d'intervenants ont tour à tour, salué la grandeur de ce noble qui pourtant n'a pas reçu du grand public qui le porte en triomphe, la reconnaissance escomptée dans les urnes lors des municipales de 2018.

Le “soldat ” du développement demeure encore populaire et estimé des siens dans son sérial. Le neveu Diety Abraham dit John Cena du PPA-CI n'en dit pas moins : « Nous sommes ici pour célébrer le retour d'un illustre fils sur sa terre natale et ce retour-là après trois ans de maladie méritait tout de même d'être célébré avec faste. A travers notre présence, nous marquons notre satisfaction quant à l'organisation de cette cérémonie qui a pu réunir toute la chefferie traditionnelle du canton Kalé. Étant moi-même de Gbon-houyé, j'avoue que pour une fois, nous assistons à une cérémonie sans coloration politique. Ça ne peut qu'être bien pour la cohésion sociale».

"Diety Félix reste un dinosaure du RHDP"

« Nous tenons tout de suite à exprimer nos sentiments de satisfaction pour le parrainage de Dr Ouattara de cette cérémonie d'hommage. C'est tout un symbole. Nous sommes heureux de constater que toutes les populations du canton Kalé se sont mobilisées pour venir exprimer leur reconnaissance pour les actions de bâtisseur qu'a toujours menées Diety Félix qui n'est pas n'importe qui sur l'échiquier politique régional. A la fin d'une telle cérémonie, on ne peut que souhaiter encore plus de vigueur à Diety Félix», a indiqué Domi Bernardin, chef du Cabinet du Maire Ouattara Defoungotoh, avant d'éclairer les lanternes des uns et des autres pour ce qui est de son retour dans sa famille politique, le RHDP.

« Diety Félix reste un dinosaure du RHDP. Son tabouret ne souffre d'aucune concurrence. Il est garanti. Même dans sa maladie et sa convalescence, les responsables du parti ont toujours eu recours à sa bénédiction parce qu'il compte dans le dispositif local», a-t-il dit. Pour Dea François, chef de délégation des chefs de quartiers de Danané, c'est un rêve devenu réalité avec le retour d'un référentiel. « Nous sommes venus nombreux depuis Danané pour soutenir cet hommage à un grand homme qui est sorti d'un long moment de maladie», a-t-il confié. A sa suite, dira l'autre chef de quartier, Toualy Valentin, Chef de quartier Zokoua-ville : « En 3 ans d'absence, toutes les rues de la ville de Danané sont aujourd'hui fermées. C'est la preuve de toute son importance».

A ses parents, l'ancien député Diety Félix a tenu à témoigner sa reconnaissance au Chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre Vagondo Diomandé, pour leur humanisme. Puis d'ajouter : « Vos prières diverses m'ont en quelque sorte ressuscité des morts. Pour cela, j'étais très impatient de voir tout le département de Danané et ma tribu Sahaleu. Retenez que je suis de retour, reprendre mon combat pour le développement», a-t-il déclaré. Dans la ferveur de l'émotion partagée, les populations venues des quatre coins du canton Kalé, ont fait de nombreux dons en argent, vivres et non vivres à l'illustre fils célébré. En retour, il leur a offert la somme d'un million cent mille francs pour leurs retours. En fin de cérémonie, une visite du collège de proximité flambant neuf de Gbon-houyé a permis à chacun de se faire une nette opinion de la grandeur du bâtisseur Diety Félix.

Une correspondance de Sony WAGONDA