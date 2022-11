Côte d'Ivoire-CAN 2023 : Meyliet fait le bilan avec Motsepe

En prélude à la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire en janvier 2024, Koné Meyliet Tiémoko, le vice-président ivoirien de la République a échangé avec Patrice Motsepe, le président de la CAF (Confédération africaine de football). Les deux hommes ont dressé le bilan des travaux à mi-parcours.

Côte d'Ivoire-CAN 2023 : Koné Meyliet échange avec le président de la CAF

Koné Meyliet Tiémoko a informé avoir eu des échanges avec Patrice Motsepe à l'occasion de la préparation de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Le vice-président ivoirien et le patron de la CAF (Confédération africaine de football) ont discuté sur l'organisation de la 34e édition du tournoi de football le plus prestigieux du continent africain.

"Les travaux sont engagés à divers endroits du pays et avancent de façon satisfaisante", a assuré le proche collaborateur du président Alassane Ouattara. "Avec le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, nous avons fait un bilan des travaux à mi-parcours. Nous voulons offrir ce qu’il y a de mieux pour cette grande compétition continentale", a poursuivi le Meyliet Tiémoko.

Le vice-président a laissé entendre que "la CAN n’est pas seulement une compétition de football", mais "un grand moment de partage, d’émotions fortes, mais surtout d’union autour d’une passion commune". Il a promis que "la Côte d’Ivoire met tout en œuvre pour que cette édition soit un réel succès".