Démographie: La planète terre compte désormais 8 milliards d'êtres humains

Le 15 novembre 2022 qui marque la Journée nationale de la Paix en Côte d’Ivoire, la planète Terre est officiellement passée à 8 milliards d’humains et la population mondiale va continuer à augmenter.

8 milliards d’êtres humains sur la Terre - Quels pays se peuplent ou se dépeuplent ?

Trop nombreux ou non, ces 8 milliards d'humains sont déjà là, et la population va continuer à grossir, avec 9,7 milliards projetés en 2050 par l'ONU qui note qu'en raison du nombre important de jeunes, une très large part de cette croissance aura lieu même si les pays à la fécondité la plus élevée, tombaient dès aujourd'hui à deux enfants par femme.

Les projections montrent que la Chine et l'Europe vont se dépeupler avant 2100. Mais l’augmentation future de la population mondiale sera surtout portée par le continent africain.

En effet, une grande partie de la croissance attendue d'ici à 2050 provient de huit pays seulement, dont quatre sont en Afrique subsaharienne: le Nigeria, la RD Congo, l'Éthiopie et la Tanzanie.

Boom démographique en Afrique

La population de l'Afrique subsaharienne augmente de 2,5 % par an, soit plus de trois fois la moyenne mondiale. Une partie de cette croissance peut être attribuée au fait que les gens vivent plus longtemps, mais la taille des familles, reste le facteur déterminant.

Les femmes d'Afrique subsaharienne ont en moyenne 4,6 naissances, soit le double de la moyenne mondiale actuelle de 2,3. Au Nigeria, au cours des trois prochaines décennies, la population du pays le plus peuplé d'Afrique devrait encore augmenter, allant de 216 millions d'habitants cette année à 375 millions, selon les Nations unies.

Cela fera du Nigeria le quatrième pays le plus peuplé du monde après l'Inde, la Chine et les États-Unis. En dehors de l'Afrique, les autres pays qui complètent la liste des pays dont la population augmente le plus rapidement, sont le Pakistan, les Philippines et l'Inde qui devrait dépasser la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde l'année prochaine.

Environ 59% de cette population mondiale habite aujourd'hui en Asie, soit 3 habitants sur 5. Dans les prochaines décennies, la moitié des habitants de la planète vivront dans huit pays seulement. En 2050, les Indiens seront 1,7 milliard pour devenir le pays le plus peuplé du monde en 2023, passant devant la Chine.

En 1950, la population mondiale était estimée à 2,6 milliards de personnes et elle devrait encore augmenter de 2 milliards au cours des 30 prochaines années.

Alors que la Terre a compté moins d’un milliard d’habitants jusque dans les années 1800, elle n’a mis que douze ans pour passer de 7 à 8 milliards.

Cette barre symbolique qui vient d’être franchie amplifie par la même occasion les défis environnementaux et sociaux.

Il faudrait par exemple 1,75 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable, selon les ONG Global Footprint Network et WWF.

Selon ces organisations, nos choix font que nous consommons bien plus de ressources biologiques (forêts, poissons, terres...) que ce que la Terre peut régénérer chaque année et que cette surconsommation, notamment d'énergies fossiles, entraîne toujours plus d'émissions de CO2 responsables du réchauffement climatique global.

Le dernier rapport des experts climat de l'ONU (Giec) notait que la croissance de la population est bien un des moteurs majeurs de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais moins que la croissance économique.

« Huit milliards, c'est un jalon capital pour l'humanité, note la patronne du Fonds des Nations unies pour la population Natalia Kanem, se réjouissant de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse de la mortalité infantile et maternelle. Cependant, je me rends compte que ce n'est pas un moment nécessairement célébré par tous. Certains s'inquiètent d'un monde surpeuplé, avec bien trop d'habitants et des ressources insuffisantes pour vivre », ajoute-t-elle, appelant à ne pas avoir « peur » d'un nombre.