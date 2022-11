Côte d'Ivoire : 10 jours avant son arrivée, Charles Blé Goudé parle

Charles Blé Goudé rentre à Abidjan le samedi 26 novembre 2022. Quelques jours avant son arrivée en Côte d'Ivoire, le fondateur du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) a adressé un message à ses compatriotes à l'occasion de la Journée nationale de la paix.

Côte d'Ivoire : Le message de paix de Charles Blé Goudé

Les partisans de Charles Blé Goudé attendent impatiemment d'accueillir leur leader. Après près d'une dizaine d'années à La Haye, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, définitivement acquitté par la CPI (Cour pénale internationale), regagne Abidjan le samedi 26 novembre 2022.

C'est Saraka Patrice, le secrétaire général et porte-parole du COJEP, qui a fait l'annonce fin octobre. "En ce jour mémorable et historique du 24 octobre 2022, nous avons l'immense plaisir d'informer de façon solennelle l'opinion nationale et internationale, les Ivoiriens, les Africains, sa famille, les responsables, les militants et sympathisants du COJEP, ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui l'ont soutenu dans cette épreuve de longue attente qu'il a été convenu, avec les autorités ivoiriennes que le président du COJEP, Charles Blé Goudé, sera de retour en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022", avait-il déclaré.

En attendant de retrouver les siens, Blé Goudé a tenu à adresser un message de paix aux Ivoiriens, le 15 novembre, la Journée de la paix. "Cette journée exprime le désir de la Côte d’Ivoire à être en phase avec les valeurs défendues dans son hymne national. L’hospitalité, la fraternité et l’espérance", a écrit le patron du COJEP sur sa page Facebook.

Pour l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), la Journée nationale de la paix "promeut la vie ensemble". C'est un moment d’interrogation personnelle pour chaque Ivoirien et Ivoirienne, a-t-il souligné.

"La paix est une nécessité pour un pays qui a le désir de bâtir pour la génération actuelle et pour les générations futures. Et si cette paix se trouvait en chacun de nous? En notre capacité à nous accepter ; à nous respecter mutuellement, à nous pardonner les uns, les autres; à chérir nos différences et à les voir comme des pièces indispensables pour notre puzzle", a ajouté Charles Blé Goudé.

Par ailleurs, l'homme politique ivoirien a appelé les Ivoiriens à "faire un effort pour donner plus de sens à cette journée en créant chacun à son niveau un cadre de paix dans son environnement".La paix n’est pas un calcul, n’allez pas avec la tête. Allez avec le coeur et laissez-le exprimer son art", a-t-il recommandé.