Bachirou Akanfé (UNACOT-FIBEV-CI): "La viande est moins chère en Côte d'Ivoire"

Le président de l’Union nationale des sociétés coopératives des transformateurs de la filière bétail et Viande de Côte d'Ivoire (UNACOT-FIBEV-CI), Bachirou Akanfé, s'est prononcé sur la décision de la Fédération Nationale du Commerce en Côte d’Ivoire, de suspendre la fermeture des espaces marchands pour lutter contre les inégalités commerciales subies par les commerçants.

Bachirou Akanfé se réjouit de la levée de la fermeture des espaces marchands

Pour Bachirou Akanfé, la sagesse a prévalu sur la passion. "Je félicite notre président, l'honorable Soumahoro Farikou et l'ensemble des commerçants d'avoir fait le bon choix en maintenant la porte des discussions ouvertes'', a-t-il entamé. Poursuivant, le chef de file des bouchers a présenté le tableau de son secteur d’activités. "C'est vrai que le contexte actuel est très difficile. Mais, nous ne devons pas nier que le gouvernement fait beaucoup. Nous qui sommes bouchers, pouvons témoigner que la viande est moins chère en Côte d'Ivoire que dans les pays de la sous-région qui nous fournissent le bétail. Cela est le fruit des efforts du gouvernement pour enrayer les tracasseries routières'', a précisé Bachirou Akanfé.

Selon lui, d’autres initiatives de l'Exécutif en faveur de la filière Bétail-Viande sont en cours d'implémentation. Il s'agit, entre autres, de l'organisation des acteurs de cette chaîne de valeur en sociétés coopératives et de la mise en place de l'interprofession. Ces projets chers à Sidi Touré, le ministre des Ressources animales et halieutiques, aboutiront, le 31 décembre prochain, au plus tard. La filière Bétail-Viande est l'une des plus importantes en Côte d'Ivoire. À titre d'exemple, ce sont 15025,2 tonnes de viande qui sont consommées à Abidjan, chaque année.

Rappelons que c'est le dimanche 13 novembre 2022, à l’issue d'une assemblée générale, que la Fédération Nationale du Commerce en Côte d’Ivoire a suspendu la fermeture des espaces marchands pour lutter contre les inégalités commerciales subies par les commerçants.

Rita Sorgho www.afrique-sur7.ci