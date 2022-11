Côte d'Ivoire : Abidjan se vide suite à une opération de contrôle par la police

Trois jours maintenant que la Direction Générale de la Police Nationale a lancé, le lundi 14 novembre 2022, une opération de contrôle des plaques d’immatriculations fantaisistes, des visites techniques, des assurances, des vignettes et des vitres teintées. Depuis quelques années, le gouvernement ivoirien a interdit l'utilisation des plaques d'immatriculations mm fantaisistes sur l'ensemble du territoire national. Les voies d’Abidjan se sont vidées.

Une opération de contrôle des pièces des véhicules à Abidjan jugée efficace

Les amendes à payer en cas de saisie







Conséquence directe de l'opération de contrôle effectué par la police, de nombreux véhicules sont à l’arrêt. Ils ont préféré simplement rester au parking. Sur les trottoirs, l’on peut voir rangés, des gbakas, des taxis communaux, des mobylettes et autres types d’engins roulants. Assurément pour faute de pièces à jour.Est-ce la preuve que la Côte d’Ivoire est infectée de véhicules hors la loi ? La question se pose en Côte d'Ivoire.Selon certaines personnes, la mesure serait la cause du nombre moins important d’embouteillages dans la capitale économique ivoirienne actuellement. L’autoroute du nord, généralement encombrée, présente une fluidité plutôt inhabituelle.Sur la voie principale de Bingerville à Cocody, le constat est le même. Il y a moins d’embouteillages. Cette opération de contrôle des plaques d'immatriculations et des autres pièces afférentes aux véhicules, est un soulagement pour la population ivoirienne qui se réjouit des avantages de cette mesure.Face a ce constat, la police nationale de Côte d’Ivoire a décidé de prolonger l'opération de contrôle jusqu’au mois de décembre prochain au grand bonheur de la population.Mais dans un pays où la corruption règne sur les routes, l’on se demande si ces mesures auront sur de long terme un véritable impact sur la vie des Ivoiriens.La population est dans l’espoir que cette mesure ne se limitera pas seulement dans le dernier mois de l’année, car cette initiative pourra être une réponse au risque sécuritaire que ces véhicules hors la loi posent sur la circulation.Cette opération de contrôle met fin à la sensibilisation et laisse place désormais à la répression.1.Conduite d’un véhicule dépourvu de police d’assurance : 20 000 FCFA2. Stationnement sans signalisation appropriée en cas de panne ou de détresse : 20 000 FCFA3. Défaut d’extincteur pour véhicule transportant un liquide inflammable : 30 000 FCFA4. Défaut d’extincteur : 10 000 FCFA5. Défaut de carte de transport : 15 000 FCFA6. Défaut de visite technique : 10 000 FCFA7. Transport mixe de marchandises et des passagers : 20 000 FCFA8. Excès de vitesse : 10 000 FCFA9. Stationnement perturbateur : 5 000 FCFA10 Gabarit non-conforme : 15 000 FCFA11 Défaut de feux de gabarit : 15 000 FCFA12 Défaillance du système de freinage : 15 000 FCFA13 Défaut d’immatriculation : 15 000 FCFA14 Défaut de plaque d’immatriculation : 5 000 FCFA15 Circulation à gauche : 10 000 FCFA16 Changement brusque de direction : 10 000 FCFA17 Défaut de présentation de carte grise : 5 000 FCFA18 Surcharge de marchandises : 20 000 FCFA19 Teinte de vitre de voiture sans autorisation : 30 000 FCFA20 Ceinture de sécurité inopérante ou inexistante : 10 000 FCFA21 Défaut d’éclairage codes ou un seul code : 15 000 FCFA22 Croisement défectueux : 10 000 FCFA23 Dépassement défectueux : 10 000 FCFA24 Défaut de feux stop ou feu frein : 5 000 FCFA25 Défaut de feux arrière : 5 000 FCFA26 Défaut d’indicateur de changement de direction (clignotants) : 5 000 FCFA27 Circulation avec un seul phare : 15 000 FCFA28 Refus de priorité : 5 000 FCFA29 Surcharge de passagers : 5 000 FCFA par personne30 Encombrement de la voie publique : 5 000 FCFA31. Défaut ou défectuosité d’essuie-glace : 5 000 FCFA32. Illisibilité de plaque d’immatriculation : 10 000 FCFA33. Plaque d’immatriculation non-conforme : 15 000 FCFA34. Défaut de présentation de permis de conduire : 5 000 FCFA35. Défaut ou modification de plaque de constructeur : 30 000 FCFA36. Défaut de rétroviseur : 5 000 FCFA37. Défaut de boîte secours : 5 000 FCFA38. Défaut de pré signalisation pour les véhicules de 10 tonnes et plus : 10 000 FCFA39. Echappement libre ou bruyant : 5 000 FCFA40. Inobservation de feux tricolores : 10 000 FCFA41. Encombrement de passage cloué : 5 000 FCFARita Sorgho www.Afrque-sur7.ci