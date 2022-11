Côte d'Ivoire: Juste Crepin Gondo déçu des acteurs du showbiz ivoirien

L'influenceur Juste Crepin Gondo n'est pas du tout content des acteurs du showbiz en Côte d'Ivoire. Voici la raison.

Juste Crepin Gondo aux acteurs du showbizz ivoirien: ''Cessez d’être rabougris dans votre vision''

Absence des artistes, managers, arrangeurs... au salon des industries musicales d'Afrique, tel est le triste constat que Juste Crepin Gondo a déploré dans un message posté sur sa page Facebook. En effet, l'influenceur a exprimé son indignation face à l'absence de plusieurs acteurs culturels ivoiriens à la toute première édition du Salon des Industries Musicales d'Afrique (Sima) qui se tient dans la capitale économique ivoirienne Abidjan les 17 et 18 novembre 2020.

Il s'agit d'une plateforme de réflexion sur les tendances de l’industrie musicale sur le continent africain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les acteurs du showbiz ivoirien ont boudé cet événement. Chose qui a poussé Juste Crepin à monter au créneau afin de cracher ses vérités.

'' Je suis sidéré au vu de la qualité des intervenants venus de partout dans le monde et des sujets traités que les artistes, les arrangeurs, les managers (…) bref ceux-là qui vivent de la musique, sont absents dans la salle. Seuls quelques uns ont fait l’effort d’être présents. Après, on est surpris de voir d’autres faire des S.O.S en cas de situations financières compliquées. On est surpris que parfois, nos artistes ont des carrières limitées et pourtant, le succès est tout sauf une surprise. Demain, ils seront les premiers à accuser les sorciers ou le gouvernement de ne rien faire pour eux", a soutenu Juste Crepin Gondo.

Avant d'ajouter: '' Si c’était des histoires futiles liées à la sexualité des uns, le buzz ou à la vie des gens, la salle allait refuser du monde. Acteurs du showbizz en Côte d’Ivoire, cessez d’être rabougris dans votre vision et sachez que la qualité du réseau et l’information peuvent changer votre carrière''.