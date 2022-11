Côte d'Ivoire : SAM Motors lance la marque DFSK

La marque DFSK débarque chez Sam Motors. La cérémonie de lancement de cette marque en Côte d'Ivoire, s'est déroulée le jeudi 17 Novembre 2022, à Abidjan.

La marque DFSK, c'est actuellement 7 usines modernes dans 2 pays avec une capacité de production annuelle de 650 000 unités. DFSK c'est une expertise dans l'activité automobile de plus de 36 ans. Ce leader de l'automobile, est présent dans 70 pays dans le monde avec plus de 600 points de vente. A noter que DFSK est la première marque automobile chinoise certifiée aux normes internationales en matière de qualité, de protection de l'environnement et de sécurité. DFSK offre une gamme complète, composée non seulement de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires mais aussi de véhicules électriques avec sa gamme SERES.

Cet évènement était aussi l'occasion pour SAM Motors d'annoncer l'ouverture d'un nouveau showroom dédié à la marque DFSK et ayant pour adresse : Les 2 Plateaux, boulevard des martyrs, au carrefour Macaci dans la commune de Cocody. Au cours de cette cérémonie, les invités de SAM Motors ont pu profiter d'une projection 3D sur le véhicule Glory ix5. Parmi les modèles DFSK lancés par SAM Motors lors de cette soirée, on retrouve les 4 modèles suivants :le Glory 500, le Glory 580, le Glory ix-5 et le Glory ix-7.

Fondée en 2012, SAM MOTORS une société anonyme basée à Abidjan, filiale de la maison Nourmony Holding dont le capital social est d'environ 30 milliards. Avec à sa tête M. Mohamed Ali HACHICHA, la holding regroupe 16 sociétés. L'entreprise est spécialisée dans la vente, la location, la maintenance et la réparation de matériel roulant et matériel industriel lié au BTP ou autres industries et secteur minier. Concessionnaire des marques GAC MOTORS, FA W BESTUNE, SAM MOTORS est en plein développement de son pôle automobile, qui constitue un volet d'activité stratégique dans son expansion. Avec un chiffre d'affaires de 12,3 milliards en 2021, SAM MOTORS compte 92 employés directs.

Infos : Nicaise B