Forfait de Sadio Mané: Le Bayern prend une importante décision

Le cas Sadio Mané semble être plus inquiétant et pourrait même avoir des répercussions sur l'avenir international de l’attaquant sénégalais du Bayern Munich. Le champion d’Afrique en titre est out pour au moins trois mois de toutes activités sportives.

Forfait de Sadio Mané: Le Bayern Munich en colère contre Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal

Définitivement forfait pour la Coupe du monde avec le Sénégal, Sadio Mané est également incertain contre le PSG en Ligue des champions avec son club le Bayern qui vient d’annoncer que l'opération du joueur blessé, a été effectuée avec succès. La direction du Bayern Munich n’avait pas apprécié la volonté du Sénégal de convoquer son attaquant pour le tournoi organisé au Qatar. Pour eux, les examens passés après la sortie sur blessure du buteur contre le Werder Brême le 8 novembre dernier, indiquaient clairement que l’ancien Red devait surtout se soigner plutôt que d’essayer de courir sur les pelouses qataries.

Mais l’envie des Lions de la Teranga d’y croire, était logiquement plus forte. Selon le média allemand « Bild », le Sénégalais Sadio Mané est indisponible et sera éloigné des stades pendant au moins trois mois. Outre sa sélection nationale, cette indisponibilité du joueur de 30 ans pourrait aussi priver le Bayern Munich, son club, jusqu'en février prochain. Ainsi, le joueur serait donc incertain pour les huitièmes de finale de Ligue des champions face au PSG en février.

Le club bavarois avait annoncé un peu plus tôt sur ses réseaux sociaux que le joueur avait subi une opération réussie : « Sadio Mané a été opéré avec succès jeudi soir à Innsbruck par le professeur Christian Fink et le docteur Andy Williams de Londres. Il n'est donc plus à la disposition de l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde. Bon et rapide rétablissement Sadio, nous pensons à toi ! »