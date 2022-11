Diffusion du Mondial 2022: NCI force Canal+ à changer de programme

A quelques heures du coup d'envoi de la coupe du monde 2022, la chaîne NCI a annoncé avoir trouvé un accord avec Canal + relativement à la diffusion de la compétition. Ce qui a été décidé.

Mondial 2022 : Ce qui s'est passé entre la Nouvelle chaîne ivoirienne(NCI ) et Canal +

Les ivoiriens pourront suivre la grand-messe du football mondial sur la chaîne de télévision NCI qui a acquis les droits de diffusion. Ce sont au total 28 matches sur les 64 dont la cérémonie et la rencontre d’ouverture, que cette chaine va fait vivre à ses téléspectateurs.

La chaine Canal + n’a, certes, pas obtenu les droits de diffusion, mais elle a consenti des efforts pour satisfaire les fans du football durant le Mondial 2022. Dans un communiqué publié récemment sur la toile, la chaîne cryptée a annoncé que les trois chaînes Supersport diffuseront sur les bouquets et en langue anglaise, les 64 matches de la compétition sur les canaux 433 – 434 et 435.

Mais à quelques heures du coup d'envoi de la compétition, la chaîne NCI annonce avoir trouvé un consensus avec la Canal +.

'' La Nouvelle Chaine Ivoirienne informe l'ensemble des téléspectateurs et annonceurs ivoiriens que suite à un accord avec nos partenaires Canal + International et Canal + Côte d’Ivoire, aucune chaîne du bouquet CanalSat ne diffusera les 28 matchs dont NCI à l'exclusivité en télévision gratuite en Côte d'Ivoire. Au titre donc de cet accord conclu entre les trois ( 3 ) parties , les 28 matchs à diffuser par NCI , dont les deux ( 2 ) demi - finales et la finale, ne seront pas diffusés par les chaînes SuperSport en anglais sur le territoire ivoirien comme annoncé auparavant par Canal + Côte d'Ivoire . NCI se réjouit de la diligence de cet accord conclu avec nos partenaires Canal + International et Canal + Côte d'Ivoire . NCI invite les téléspectateurs ivoiriens et ses partenaires à vivre en exclusivité et en Direct les 28 meilleurs matchs de la Coupe du Monde ainsi que les buts et temps forts de l'ensemble des 64 matchs de la compétition , tous les soirs à 22h GMT , dans le Journal de la Coupe du Monde , sur tous ses supports de diffusion habituels TNT N ° 4 , Canal + n ° 204 , Startimes n ° 778 , www.nci.ci, Facebook , MyNCI . '', a annoncé NCI dans un communiqué publié le 18 Novembre 2022