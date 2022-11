Côte d'Ivoire: Black Friday, la solution de Jumia pour lutter contre la vie chère

Le leader du e-commerce en Côte d'Ivoire se lance dans 4 semaines intenses d'action sociale via le lancement de Jumia Black Friday. Jumia a annoncé le lancement du Black Friday, sa grande fête du shopping qui ne dure pas un seul vendredi, mais près d’un mois, sous le thème “les prix d'avant avant sont là !”.

‘’Black Friday’’ : Jumia déploie son savoir-faire pour maintenir une politique de prix et de livraison toujours attractive

Du 04 au 30 novembre, Jumia célèbre sa grande fête du shopping qui s'étend sur tout le mois de novembre ! Et dans le contexte actuel rythmé par la flambée des prix, Jumia a déployé son savoir-faire pour maintenir une politique de prix et de livraison toujours attractives.

Chez Jumia, le Black Friday est une fête, et surtout un rendez-vous très attendu par les consommateurs, mais également un moment très important pour tout l’écosystème du e-commerce.

« Le bien-être de nos consommateurs ainsi que la bonne marche des activités de nos vendeurs comptent énormément pour nous. Encore plus en ces temps difficiles où la flambée des prix des produits de première nécessité se fait sentir à travers le pays. Nous veillons à ce que tout le monde puisse faire ses courses en toute quiétude, sans se soucier du prix grâce au Black Friday», a déclaré Renaud Glenisson, CEO Jumia Côte d'Ivoire.

Ainsi, le Black Friday édition 2022 a été placé sous le thème “les prix d'avant avant sont là". Comme pour dire que les produits de première nécessité pour les populations conservent leurs prix d'origine, c'est-à-dire les prix d'avant l'inflation générale. Cela passe aussi par une réelle implication de nos partenaires vendeurs pour rendre ces articles disponibles et accessibles, ainsi que de nos partenaires logistiques pour acheminer les commandes jusqu'au dernier kilomètre en Côte d’Ivoire.

“Pour réussir ce challenge, nous avons engagé avec nos partenaires, les négociations et discussions nécessaires pour pouvoir offrir les meilleures offres d’aujourd’hui avec les prix d’avant”, rajoute Renaud Glenisson.

Des consommateurs qui pourront profiter du Black Friday pour s’offrir de nombreux produits d’électroménager (télévisions, réfrigérateurs, machines à laver et petit électroménager), de la mode (vêtements, chaussures, accessoires, hommes, femmes et enfants), et bien sûr de l’électronique, la téléphonie ou encore tout ce qu’il faut pour la maison.

Parmi les temps forts à ne pas manquer cette année, on note des "journées explosion" chaque vendredi dédié aux marques partenaires et des ventes flash tous les jours. Pour que la fête soit belle, il y'a des jeux concours et quiz afin d'offrir des cadeaux aux participants.