UFC: Francis Ngannou snobé à nouveau par Dana White

La tension entre Dana White, le patron de l’UFC, et Francis Ngannou, n’est pas prête de s’estomper surtout après cette grosse annonce faite par le boss de l’UFC.

Francis Ngannou risque d'être frustré par la décision de Dana White

Alors qu’il n’a pas encore renouvelé son contrat avec l’UFC à cause des différends avec Dana White en ce qui concerne sa rémunération, Francis Ngannou risque de se fâcher davantage avec le boss de l’UFC. Ce dernier vient en effet d’annoncer que l’UFC va reprendre ses organisations dans les divers pays comme avant l’époque de la Covid 19. En effet, la plus grosse ligue de MMA qui posait avant la période Covid-19 ses valises dans tous les États-Unis, en Irlande, au Brésil ou encore en France devant un public surchauffé, a décidé de reprendre ses bonnes habitudes.

L’organisation devrait bientôt arriver en Afrique, a annoncé le patron, Dana White. Celui qui souhaite implanter l’UFC en Afrique, estime que le Nigéria serait en pôle position pour accueillir un grand événement de MMA. Ce choix du Nigéria pour accueillir l’UFC en Afrique, paraît d’autant plus surprenant puisque les deux héros locaux à savoir Kamaru Usman et Israël Adesanya, viennent de perdre les ceintures des poids welters et des poids moyens en l’espace de quelques mois.

Si Francis Ngannou devrait être fier de combattre sur son continent, il risque d’être mécontent que le Cameroun, son pays n’ait pas été choisi pour accueillir l’événement. Lui qui est le dernier champion des poids lourds de l’UFC, une véritable figure de proue pour le MMA qui est en pleine expansion sur le continent africain. Au-delà de tout, le Prédateur comme on le surnomme, doit devoir se résoudre à retrouver sa forme, lui qui est éloigné de l’Octogone depuis plusieurs mois après avoir contracté une blessure au genou