Renouvellement du parc automobile: Les transporteurs en phase avec le gouvernement

Depuis quelques années, plusieurs reformes ont été menées par le gouvernement ivoirien dans le secteur du transport pour l'assainir et permettre un rajeunissement du parc automobile. Ces reformes menées avec maestria par le Ministère du Transport, ont permis une croissance exponentielle, entraînant plusieurs innovations dans ce secteur.

Transport urbain: SAUTOC s'engage dans la perspective du renouvellement du parc automobile abidjanais

Ces innovations ont conduit à un changement dans les habitudes des populations et dans leur mobilité. Malgré la volonté du gouvernement, le secteur connait des failles qui sont exploitées à contre-sens de la vision de celui-ci. Il était donc primordial, de faire une évaluation de ce secteur et proposer des techniques pour faciliter l’investissement en toute sécurité tout en permettant aux populations de mieux se déplacer en toute quiétude.

C’est donc pour répondre à cette problématique que la conférence nationale sur le transport a été initiée par Côte d'Ivoire Évènement. En effet, la conférence nationale sur le transport était une tribune de discussion autour de la thématique de la mobilité nationale et de l’innovation dans le secteur du transport. Elle a eu lieu le jeudi 17 novembre dernier à l'espace UEMOA-CRAE.

Cette conférence a permis de lever le voile sur le secteur du transport et aux participants d’y investir en toute sécurité. Pour ce faire, plusieurs panélistes ont été coptés. Ce sont entre autre Yacouba KONÉ, le directeur général de la Société Automobile de Crédit (SAUTOC), Ibrahima KONÉ, directeur général de QUIPUX AFRIQUE, Désiré MESSOU, directeur général de la Société de Transport Lagunaire (STL), etc.

Plusieurs thématiques ont été abordés notamment, "Renouvellement du parc automobile, quelles solutions pour l’effectivité ?" ; "L'innovation technologique au service de la sécurité routière" ; "Le plan d'eau lagunaire, une aubaine pour la mobilité abidjanaise" ; "Modernisation des transports publics : comment y arriver ?". Visites des stands des différents partenaires et rencontres be to be ont mis fin à cette activité.