Les États-Unis soupçonnent la Russie de financer Nathalie Yamb

La Russie serait-elle le soutien financier de l'activiste camerounaise Nathalie Yamb ? En tout, les États-Unis ont de sérieux soupçons visant Moscou.

Nathalie Yamb, une activiste au service de la Russie ?

Nathalie Yamb, également surnommée la "dame de Sochi", a des positions très tranchées contre la France d'Emmanuelle Macron. Cela lui a d'ailleurs valu une interdiction de séjourner sur le sol français. Pour les autorités françaises, il est clair que la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly ne se gêne pas pour tenir des "diatribes récurrentes" contre la France et ses autorités. L'Élysée lui reproche aussi de faire "recours à la violence à l’encontre des symboles de la présence française en Afrique".

Dorénavant, c'est au tour des États-Unis de garder un oeil sur Nathalie Yamb. Les dirigeants américains pensent que la Camerounaise est financée par la Russie. "Dans un réseau complexe de connexions, Nathalie Yamb et Kémi Séba ont des liens avec des entités liées à Evguéni Prigojine. Il s’agit notamment de l’Association pour la recherche libre et la coopération internationale (AFRIC), sanctionnée par les États-Unis, de la Fondation de la protection des valeurs nationales (FZNC), un groupe de réflexion russe également sanctionné par les États-Unis, et de la chaîne de télévision Afrique Media, média francophone basé au Cameroun et lié à l’AFRIC", a déclaré le département d'État américain.

Pour l'instant, aucune sanction n'a été prise contre la "dame de Sotchi" par l'administration de Joe Biden. Sans attendre, Franklin Nyamsi a dénoncé l'attitude des États-Unis. L'écrivain camerounais pense que la décision du département d'État américain "de sanctionner, de pointer du doigt, d'indexer des Africains et des Africaines engagés pour la liberté, la dignité et la prospérité, la souveraineté de l'Afrique" est "regrettable, maladroite et condamnable".

Le conseiller de Guillaume Kigbafori Soro pense que ladite décision "ravive le souvenir de la participation récurrente des grandes puissances occidentales aux grandes tragédies africaines". Il fait allusion à la traite des Noirs, la colonisation et la néocolonisation.