Côte d'Ivoire -Agnéby-Tiassa: La jeunesse et les femmes, une priorité pour Pierre Dimba

Le Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa dirigé par le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, entend s’attaquer à la question de l’employabilité des jeunes à travers l’organisation très prochaine des états généraux de la jeunesse.

Agnéby-Tiassa : Des états généraux pour régler la question de l’emploi des jeunes

L’annonce a été faite le vendredi 18 novembre 2022, à Agboville, lors de la cinquième réunion de l’exercice 2022 de la structure décentralisée dont il a la charge depuis décembre 2018.

« Dans nos réalisations, nous avons commencé par l’école. Nous avons construit des centres de santé. Nous faisons les routes. Mais, le vrai problème d’employabilité, c’est au niveau de la jeunesse. Donc, pour nous il est important que nous puissions parler avec la jeunesse afin de trouver des solutions endogènes aux problèmes endémiques de l’emploi de la jeunesse et leur responsabilité dans notre société. L’année 2023 sera donc axée sur la jeunesse et les femmes », a annoncé Dimba Pierre, en présence du préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, et de Choho Thomas, 3e adjoint au maire d’Agboville.

Pour le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, au-delà de trouver de l’emploi ou d’occuper les jeunes à travers des activités génératrices de revenus, il faut aussi avoir un dialogue avec eux.

« On reproche souvent aux autorités de solliciter les jeunes lorsqu’il s’agit des élections et autres. Et, c’est pour changer cette pensée que le président du Conseil régional a demandé qu’on initie les états généraux de la jeunesse pour recueillir leurs avis et propositions, et travailler sur une feuille de route entre le Conseil régional et la jeunesse. Ce qui nous permettra de régler les questions d’employabilité et déclencher des opérations d’entrepreneuriat jeunes. Aussi, faut-il encourager ceux qui s’y sont déjà investis mais qui ont besoin d’encadrement et d’orientation. Nous prévoyons d'organiser ces assises d’ici à la fin de l’année en collaboration avec tous les préfets parce que nous avons besoin aussi d’un accompagnement administratif pour sortir une feuille de route officielle », a appuyé Gnamba-Yao Isaac, premier vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

« Les divisions, les affrontements, les troubles ne nous ont rien apporté. Aujourd’hui, nous faisons l’expérience de la paix et de la cohésion, et les résultats sont là. Notre région ambitionne d'occuper toute sa place dans le développement de notre beau pays. C’est pourquoi, je demande aux chefs de village, aux élus et cadres et l’ensemble des populations, de cultiver la paix dans notre région. Travaillons ensemble, main dans la main pour conduire notre région vers le développement », a exhorté Dimba Pierre.

Les conseillers régionaux ont, au cours de la session, adopté le budget primitif de l’exercice 2023 de la région de l’Agnéby-Tiassa, estimé à 3 173 440 000 FCFA. Répartis comme suit : 1 065 000 000 FCFA en fonctionnement et 2 108 440 000 FCFA en investissement. Notons que la part allouée au fonctionnement est en hausse de 37 000 000 FCFA tandis celle relative à l’investissement enregistre une baisse de 182 979 000 de FCFA.

En marge de la cérémonie, le premier responsable de la santé des Ivoiriens a, au nom du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, procédé à la remise officielle de plusieurs équipements de bureaux d’une valeur de 19 millions de FCFA au collège moderne d’Agboville. Établissement d’excellence qui a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2021-2022.

Tizié TO Bi

Correspondant régional