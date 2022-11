Coulibaly-Kuibiert: "Pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale"

Le président de la Commission électorale indépendante(CEI), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, a procédé le samedi 19 novembre 2022, au lancement officiel de l’opération de révision de la liste électorale, à Agboville.

Révision de la liste électorale 2022 : Coulibaly-Kuibiert Ibrahime (président de la CEI) veut améliorer le taux de 2020

« Nous sommes tous ici réunis, pas seulement pour cette cérémonie officielle, festive et symbolique, mais surtout pour enclencher et participer à une activité républicaine, citoyenne et porteuse en principe de paix : la révision de la liste électorale…Le choix d’Agboville est un choix discrétionnaire fondé sur l’image que la région de l’Agnéby-Tiassa offre à la Côte d’Ivoire, celle de la démocratie, de la cohésion sociale et de l’unité nationale telle que souhaitée par tous les Ivoiriens », a souligné le remplaçant de Youssouf Bakayoko, devant un parterre d’invités au rang desquels se trouvaient, Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale, par ailleurs député d’Agboville commune, et le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Ouverte, l’opération se poursuivra jusqu’au 10 décembre prochain en Côte d'Ivoire. Celle de la diaspora débute le jeudi 24 novembre pour s’achever le 10 décembre 2022. La révision de la liste électorale, selon Coulibaly-Kuibiert, vise, comme l’indique l’article 6 du Code électoral, à mettre à jour la liste électorale en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral.

Il s’agit de permettre l’inscription sur la liste électorale de nouveaux électeurs, l’actualisation des données personnelles des électeurs qui s’y trouvent déjà, le changement de lieu de vote pour ceux des électeurs qui le souhaitent, et enfin la radiation des électeurs qui, pour diverses raisons, ne remplissent plus les conditions pour y figurer.

Pourquoi s'inscrire sur la liste électorale

« Chères populations, l’établissement de la liste électorale est la porte d’entrée de tout le processus électoral. Pour choisir son candidat, il faut être électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. C’est cette seule inscription sur la liste électorale, qui vous confère la qualité d’électeur et, partant, la qualité d’invité à la joute électorale», a rappelé le magistrat de formation.

Puis, il a appelé les populations à la réussite de l’opération de révision de la liste électorale afin de passer à plus de 5 millions d’électeurs aux prochaines échéances électorales.

« Aux populations, je vous invite à vous inscrire massivement sur la liste électorale pour demeurer le souverain décrit par la Constitution, celui qui garde sa capacité de comprendre et qui fait son choix en toute connaissance de cause. Chers compatriotes, inscrivez-vous ! Vous devez être conscients que votre destin vous appartient, conscients que l’avenir sera ce que vous voudrez qu’il soit. Conscients que pour disposer de ce pouvoir de suffrage qui permet de décider de l’avenir, vous devez figurer sur la liste électorale. Je voudrais appeler particulièrement à l’implication des nouveaux majeurs. Chers jeunes, venez vous inscrire massivement. Usez de votre énergie et de votre dynamisme pour pousser à l’inscription tous les autres ivoiriens en âge de le faire », a lancé l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel.

Coulibaly-Kuibiert s’est ensuite rendu dans un lieu d’enrôlement pour toucher du doigt le démarrage effectif de l’opération.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.