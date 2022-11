Révision de la liste électorale à Bouaké: Amadou Koné sonne la mobilisation

A l’instar des autres départements politiques RHDP à travers le pays et de toutes les formations politiques désireuses de participer aux prochaines échéances électorales en Côte d’Ivoire, le superviseur général RHDP de la région du Gbêkê, le ministre Amadou Koné, membre du Directoire, député de Bouaké commune et secrétaire départemental RHDP de Dar-Salam a procédé au lancement officiel de l’opération d’enroulement ce Samedi 19 Novembre 2022 au siège régional du RHDP à Bouaké.

Révision de la liste électorale - Amadou Koné aux départementaux RHDP de Bouaké et délégués de zones: «Nous devons faire le plein du listing électoral»

« Faire le plein du listing électoral lors de l’opération d’enrôlement qui a lieu du 19 Novembre au 10 décembre 2022 en Côte-d’Ivoire , dans le cadre de l’opération de Révision de la Liste Electorale (RLE) en vue de la victoire de notre parti le RHDP à Bouaké et dans le Gbêkê en général, aux prochaines élections locales de 2023 et présidentielles de 2025 et consolider notre rang de 1er parti politique de la Côte d’Ivoire », tel est le mot d’ordre lancé, le samedi 19 novembre 2022 au siège régional du RHDP à Bouaké par Amadou Koné, membre du Directoire, député de Bouaké commune, secrétaire départemental RHDP de Dar-Salam et superviseur général RHDP de la région du Gbêkê.

Ceci à l’endroit des acteurs politiques RHDP. Surtout aux secrétaires départementaux et délégués de zones en charge du recrutement et l’inscription des électeurs de la région politique RHDP de Gbêkê 1 ( Bouaké commune, Bouaké Sous-préfecture, Brobo et Djebonoua). Plus qu’une simple cérémonie de lancement de la mobilisation pour l’opération de la révision de la liste électorale, ce fut une fête populaire, véritable démonstration de force ce samedi 19 novembre 2022 au siège régional du RHDP à Bouaké.

Ils étaient entre 4000 et 5000 militants du RHDP venus des 11 départements politiques RHDP de Gbêkê 1 qui ont répondu à l’appel du ministre Amadou Koné, superviseur général RHDP de la région du Gbêkê, membre du Directoire, député de Bouaké commune et secrétaire départemental RHDP de Dar-Salam.

Ce sont les membres du bureau politique, les membres du grand conseil, les élus et cadres sympathisants du RHDP, les Secrétaires Départementaux et leur bureau, les délégués de zone et leur bureau, les secrétaires de section et leur bureau, les présidents de comités de bases et leur bureau, les ex-communaux et leur bureau, les responsables des Structures Spécialisées ( UJ-RHDP, UF-RHDP MVTS-AS, UE-RHDP) et leurs bureaux ainsi que les militants et sympathisants du RHDP issus de la région politique RHDP de Gbêkê 1.

Amadou Koné à la base : « Allez faire inscrire le maximum de personnes pour faire mieux qu’en 2020 »

Amadou Koné a salué et félicité tous les responsables du parti avec à leur tête le doyen Fanny IBRAHIMA pour cette mobilisation exceptionnelle. « Je ne suis pas surpris de cette mobilisation car Bouaké s’est toujours mobilisé quand il s’agit du président Alassane Ouattara. Si c’est Bouaké, Alassane Ouattara est président à vie », a-t-il ajouté avant de délivrer le message du président du RHDP, Alassane Ouattara, et du président du Directoire, Gilbert Koné Kafana.

« A l’ensemble des cadres RHDP de Bouaké, Djebonoua et Brobo il faut être tous sur le terrain au service du parti. Nous devons tous travailler aux côtés du Président Alassane Ouattara pour que le RHDP demeure le plus grand parti en Côte d’Ivoire et à Bouaké. Aux jeunes nouveaux majeurs, je vous engage à parcourir villages et quartiers pour sensibiliser vos amis à s’inscrire sur la liste électorale. Aux associations de femmes, commerçants et transporteurs, je voudrais vous engager à faire le plein du listing électoral. Nous devons faire mieux qu’en 2020 », a lancé Amadou Koné.

Aussi si cette opération d’enrôlement vise la révision de la liste électorale en vue des élections à venir ( locales et présidentielle), Amadou Koné n’a pas manqué de rappeler que tous ceux qui seront désignés par le parti aux postes électifs bénéficient de la pleine confiance du président Alassane Ouattara. A cet effet, ils devraient être perçus comme le président lui-même dans le cœur de chacun des militants.

Car a-t-il dit : « nous sommes aujourd’hui une famille et le chef de famille s’appelle Alassane Ouattara ». A tous ceux qui ont des difficultés pour obtenir les documents requis pour leur enrôlement, Amadou Koné a promis un appui du parti. « Même si vous êtes 100.000 nouveaux inscrits, nous allons payer », a-t-il promis.

De bonnes nouvelles pour les jeunes du département administratif de Bouaké

A la jeunesse et aux femmes de Djebonoua, Brobo et Bouaké porteurs de projets, le ministre Amadou Koné a annoncé l’octroi d’un fonds pour le financement de leurs projets. Il est de 20 millions de fcfa pour les jeunes et 20 millions de fcfa pour les femmes. Soit 40 millions de fcfa qui, à en croire Amadou Koné, seront disponibles dès ce lundi 21 novembre 2022. Il sera géré par un comité présidé par le doyen Fanny IBRAHIMA.

« Nous sommes ensemble hier, aujourd’hui et pour toujours », a conclu le ministre Amadou Koné. Avant lui, le président de la jeunesse RHDP, Assimi Sanogo, la présidente des femmes RHDP, Mme Ouattara Fanta, et le porte-parole des secrétaires départementaux RHDP de Gbêkê 1, Paul Dakuo se sont succédés au pupitre pour appeler leurs bases à sortir massivement pour s’inscrire sur la liste électorale.

L’Opération d’enrôlement a lieu du 19 novembre au 10 décembre 2022

Celui-ci se déroulera du 19 novembre au 10 décembre 2022 partout en Côte d’Ivoire. La région politique RHDP de Gbêkê 1 Depuis déjà plusieurs mois, le député de Bouaké commune Amadou Koné bien avant d’être nommé en début de semaine superviseur général RHDP de toute la région du Gbêkê avait abattu un travail de titan pour mobiliser le maximum de personnes surtout les nouveaux majeurs.

Un corps à corps qui, s’il se maintient devrait conforter le RHDP dans la région politique de Gbêkê 1. Lui-même secrétaire départemental de Dar-Salam, Amadou Koné peut compter sur ses 10 autres camarades secrétaires départementaux de la même région politique.

La région politique RHDP de Gbêkê 1 comprend les départements politiques de Bouaké Sous-préfecture, Brobo, Dar-Salam, Belleville, zone, Air France, Koko, Djebonoua, Ngattakro, Ahougnanssou et Sokoura. Cette année Amadou Koné et ses camarades de Gbêkê 1 se sont fixé pour objectif de faire enrôler 86.000 électeurs. Pour la région politique du Gbêkê 1, les requérants sont priés de se rendre dans les centres de recensement au nombre de 308. Pratiquement tous les lieux et bureaux de votes habituels de leurs quartiers.

Une réunion bilan de tous les superviseurs RHDP du Gbêkê prévue lundi à Abidjan. Le superviseur général Amadou Koné et son équipe composée de Sidi Touré, Jean Claude Kouassi, Emmanuel Ahoutou, Assahore Jacques et Jean Louis ABONOUAN devraient se retrouver à Abidjan en début de semaine pour faire le point de la mobilisation dans chacune de leur région politique après le lancement officiel de l’opération d’enroulement.

De 240.000 électeurs, le RHDP avait pu faire grimper le chiffre à plus de 300.000 électeurs en 2020 dans la région du Gbêkê. Cette année Amadou Koné et son équipe visent au bas mot 80.000 nouveaux inscrits, un chiffre très au-dessus des objectifs fixés par le parti. 716 centres sont prévus pour accueillir l’ensemble des requérants à travers toute la région du Gbêkê.

Les documents à fournir Cette opération RLE consistera selon la commission électorale indépendante ( CEI) en la mise à jour des données personnelles des requérants (électeurs figurant déjà sur la liste électorale) et en l’inscription de nouveaux requérants remplissant les conditions d’âge, de nationalité et de droits civils et politiques.

Les documents requis pour le recensement électoral sont les suivants :

Pour les requérants vivant sur le territoire national

-Personnes figurant déjà sur la liste électorale et souhaitant changer de lieu de vote :

la carte d’électeur

un (01) certificat de domicile (spécial RLE et gratuit);

ou un (01) certificat de résidence (spécial RLE et gratuit) ;

ou une (01) attestation de résidence fiscale (spécial RLE et gratuit).

-Nouveaux requérants (non encore inscrits sur la liste électorale), personnes de nationalité ivoirienne, âgées de 18 ans ou plus au 10 décembre 2022 : la Carte Nationale d’Identité (CNI) en cours de validité ;

ou l’attestation d’identité délivrée par l’ONECI ;

ou le récépissé d’enrôlement délivré par l’ONECI.

ou le certificat de nationalité accompagné de toute autre pièce administrative officielle comportant une photo; Les centres de recensement sont ouverts tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 07 heures 30 – à 13 H et de 14 heures à 17 heures 30

