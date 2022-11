Mondial-Cameroun : Gros doute sur la forme de Vincent Aboubakar

Le Cameroun entame la Coupe du monde le jeudi 24 novembre en affrontant la Suisse dans la poule G. En attendant, au pays de Samuel Eto'o, des doutes subsistent sur la forme de Vincent Aboubakar.

Cameroun : Vincent Aboubakar, pas au mieux de sa forme ?

La Coupe du monde 2022 se tient actuellement au Qatar depuis le dimanche 20 novembre. Le Cameroun, conduit par Rigobert Song, entre en lice le jeudi dans une confrontation contre la Suisse. Avant l'entrée en scène des protégés de Samuel Eto'o Fils, le président de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football), Alain Denis Ikoul a des inquiétudes sur la forme physique de Vincent Aboubakar. "Vincent Aboubakar est cramé physiquement", a confié le journaliste camerounais à C FOOT.

"Les adversaires qu'on rencontre à la CAN et face auxquels Aboubacar marque ne sont pas forcément du niveau de ceux qu'on a rencontrés ces derniers temps. Quand tu vois l'équipe d'Ouzbékistan jouer, je suis désolé, ils sont 77e au classement FIFA, mais ça n'a rien à voir avec l'Éthiopie, c'est très fort. Ils ont été plus forts athlétiquement que nous", a expliqué l'homme de média.

Le journaliste a également évoqué l'âge de l'attaquant de pointe des Lions Indomptables et son poids. "Aboubakar, c'est 30 ans aujourd'hui. Quand tu as 30 ans et qu'on ajoute dix mois, ce n'est pas rien pour un footballeur. Ce n'est pas la même hygiène de vie. Un homme qui s'entraine au Bayern de Munich n'a rien à voir avec un mec qui s'entraine à Al-Nassr, je suis désolé", a-t-il ajouté. Pour lui, Vincent Aboubakar est "cramé physiquement".

Logé dans le groupe G, les Indomptables du Cameroun disputent leur deuxième match de la compétition contre la Serbie le lundi 30 novembre avant de défier le Brésil le vendredi 2 décembre. Les poulains de Rigobert Song ont intérêt à bien entamer le tournoi en empochant les trois points devant la Suisse.