Traité de féticheur par Makosso, Elow’n Kiff no Beat crache ses vérités

Il y a quelques jours, Elow’n Kiff no Beat postait une photo des ‘’objets’’ qu’il adore religieusement avec comme pour commentaire ‘’vive la spiritualité africaine’’. Chose qui a dérangé le père de la ‘’marmaille’’, Makosso Camille, qui qualifie ces pratiques de fétichisme et démoniaque. Elow’n à travers un direct a craché ses vérités au général Makosso.

Elow'n Kiff no Beat en colère contre Makosso Camille

Le membre potentiel du groupe Kiff No Beat, Elow'n est très en colère contre le général Makosso Camille.

‘’Je préfère prier comme un africain. Je préfère rester authentique à ma propre culture. Toi en tant qu’africain, au lieu de me soutenir, tu viens me traiter de Féticheur. Non je n'accepte pas. Par respect, je ne vais pas utiliser des propos insultants comme toi’’, a-t-il lancé.

Poursuivant, Elow’n a invité le général Makosso, en tant qu’aîné, à lui accorder du respect ainsi qu’à ses pratiques religieuses ‘’africaines’’.

‘’Tu dis que je n’ai jamais eu de trophée. Pour information, j’ai été le premier artiste rap ivoire à remporter le Afrima Awards. Je suis star il y a longtemps mais je ne suis pas dans buzz. Donc pardon. Tu ne sais rien de ma vie et moi également. Si tu veux parler de moi, sois dans le respect s’il te plaît et si tu as des questions, je suis là pour répondre mais plus jamais ça", a-t-il insisté.

Réponse de Makosso : ‘’Jesus ou rien’’

Aussitôt, le général Makosso a répliqué à Elow'n. "Pour l’heure, je suis concentré sur la coupe du monde et la victoire du Cameroun, pays de mon coeur. Je te laisse gérer tes fétiches et tes démons ancestraux qui te réclameront bientôt le sang humain. A l’anniversaire de ma fille, je te convoquerai comme l’artiste du jour pour nous amuser un peu car ça c’est ton travail, nous donner de la joie. Les débats intellectuels et spirituels, pardon quitte dedans. Tu es encore au lait maternel’’, a répliqué le père de la ‘’marmaille’’ suite au direct de Elow’n.

A en croire le général Makosso, Jésus est seigneur sur tous les fétiches au monde car les fétiches ne sont que des bois morts. ‘’Jesus ou rien.’’

‘’Dis à ton patron Aziz 47 le plus grand féticheur de votre organisation le match retour c’est quand? Car pour l’heure, il fuit et se cache. Pour l’heure, la nation et le monde entier retiennent jésus 1 satan 0. Au prochain face à face, si tu veux venir en renfort de ton féticheur, tente, tu verras ta délivrance devant le monde entier. La Bible dit: « les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles». Vous ne pouvez utiliser le passé contre le général, je suis lavé par le sang de jésus’’, a-t-il insisté.

