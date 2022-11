Côte d’Ivoire- San Pedro: Des fournisseurs en colère contre le Maire Anoblé

Qu'est-ce qui se passe au service financier de la mairie de San Pedro ? Des fournisseurs mécontents du traitement qu'ils subissent, en ont marre et voudraient dénoncer l'attitude de cette mairie.

San Pedro: De graves accusations contre le Maire Félix Anoblé

"Nous avons effectué des travaux pour la mairie de San Pedro et le maire Félix Anoblé refuse de régler nos factures », dénonce Koné Abdoulaye, imprimeur et l'un des fournisseurs mécontents de la mairie de San Pedro. Pour des travaux d'imprimerie effectués depuis 2017 d'une valeur de 10.826.500 FCFA, les services de la mairie de San Pedro trainent les pas, voire refusent de régler la facture. Pour la petite histoire, en 2017, l'entreprise d'imprimerie IMPRIM'ART soumissionne à un appel d'offres interne de la mairie de San Pedro et remporte le marché de la confection de registres pour le compte de la mairie. L'entreprise réalise dans les délais les travaux et les livre. Elle engage sa facture auprès du trésor public pour règlement mais entre temps, la période électorale pour renouveler les conseils municipaux, intervient. Il fallait attendre après les élections.

Après les élections municipales, une nouvelle équipe arrive à la tête de la mairie de San Pedro avec Félix Anoblé comme maire. Quand les choses reprennent leur cours normal, la société Imprim'ART reprend attache avec le trésor public pour règlement. C'est en ce moment qu'elle sera informée que le maire Anoblé aurait lui-même demandé qu'on ramène à la mairie les différentes factures en cours d'exécution au trésor public pour vérification. Il sera demandé à l'entreprise d'y adjoindre tous les justificatifs y compris les échantillons des travaux exécutés. Ce qui sera fait surtout que les registres étaient encore utilisés dans les différents services de la mairie. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de vérifier à nouveau les factures par le maire? Nul ne peut jusque-là répondre.

Mais ce qui choque, c’est que depuis lors et en dépit des preuves apportées, l'entreprise n'a pas été payée. Pour comprendre, elle a plusieurs fois demandé sans succès des audiences à la mairie de San Pedro et aussi au cabinet du ministère des PME quand monsieur Anoblé était encore à la tête de ce ministère. L'entreprise a même adressé un courrier d'information et de protestation à la direction de la décentralisation avec l'espoir d'être entendue. Mais jusque-là, toutes les demandes et démarches sont revenues insatisfaites faisant perdre espoir au jeune entrepreneur qui croule aujourd'hui sous plusieurs dettes de fournisseurs.

Une action en justice contre l'entreprise d'imprimerie a été intentée par le fournisseur de papier qui croit avoir été grugé par Imprim'Art. « Combien sont-ils les entrepreneurs avec des factures impayées qui datent de plusieurs années alors qu'ils ont déjà exécuté les travaux ? Ici nous sommes tentés de poser la question: pourquoi le maire Félix Anoblé refuse-t-il de régler la facture d'imprimerie due par la mairie de San Pedro ? »,s’interrogent les responsables de la société. Pour l’heure, toutes nos tentatives pour joindre les services du maire Félix Anoblé, sont restées vaines.