Côte d'Ivoire: Des Sénateurs français à l’Académie des Sciences et de la Mer -ARSTM

Une délégation des membres de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat français, composée de Messieurs Bernard FOURNIER (Loire), François BONNEAU (Charente), Madame Gisèle JOURDA (Aude) et Monsieur Marc Parcelier, Administrateur de la commission au Sénat, était à l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d’Abidjan (ARSTM), le vendredi 18 novembre 2022, pour une visite de l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI).

Visite d’une délégation du Sénat français à l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer -ARSTM-

Dans le cadre de la coopération et la coordination maritime entre les pays du Golfe de Guinée et la France, la commission des affaires étrangères et de la défense du sénat français a dépêché une délégation à Abidjan aux fins de s’imprégner du fonctionnement de l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) de l’ARSTM.

Ainsi, la délégation conduite par le sénateur Bernard FOURNIER, a pu visiter les installations de l’ARSTM et échanger avec les responsables de cette institution. En effet, l’ISMI a été créé en décembre 2015 avec l’appui de la France pour la formation et le renforcement de capacités des personnels civils et militaires des administrations des Etats du Golfe de Guinée en matière de sécurité, de sureté maritime et de protection environnementale.

Il s’agissait pour les sénateurs d’avoir une connaissance plus approfondie du dispositif de formation et de renforcement des capacités dans le Golfe de Guinée et voir comment la France et ces pays coordonnent leurs efforts, pour faire face aux menaces notamment les trafics de drogue, le terrorisme, la piraterie et la pêche non déclarée et non règlementée.

Le Col. Karim Coulibaly, DG de l’ARSTM, a déclaré : « De cette visite, nous attendons la poursuite de la coopération entre la Côte d’Ivoire et la France à travers l’ISMI. De 2015 à 2021, près de 1500 personnels civils et militaires des administrations des États du Golfe de Guinée ont été formés et 546 auditeurs du 1er janvier au 31 octobre 2022. Autant de hauts cadres et compétences qui participent au quotidien de façon significative à la lutte contre le banditisme ».

Cette performance a été saluée par les Sénateurs français qui ont décerné la médaille d’or du Sénat au Directeur Général de l’ARSTM.

