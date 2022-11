Attentat de Grand-Bassam : Ouverture du procès le 30 novembre

Le procès de l' attentat de Grand-Bassam s'ouvre le mercredi 30 novembre 2022. L'information émane du procureur de la République de Côte d'Ivoire, Adou Richard.

Attentat de Grand-Bassam : Adou Richard annonce l'ouverture du procès

L' attentat de Grand-Bassam a été perpétré le dimanche13 mars 2016. Le quartier touristique de l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire a été visé par des terroristes. Selon le bilan officiel établi par les autorités ivoiriennes, 19 personnes, dont trois soldats ivoiriens, ont perdu la vie dans cette attaque. Il faisait également cas de 33 blessés.

On a appris plus tard qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attaque qui a visé trois établissements hôteliers. Quelques minutes après le début de l'attaque, les forces spéciales ivoiriennes ont affronté les assaillants. On dénombrait trois morts dans le rang des envahisseurs.

"Nous avons interpellé quinze personnes suspectes en lien direct ou indirect avec les attentats. Nous avons identifié le cerveau de l’attaque qui répond au nom de Kounta Dallah et qui est activement recherché", avait confié le procureur Adou Richard près de dix jours après l'attentat.

"Ces attaques lâches de terroristes ne seront pas tolérées en Côte d’Ivoire", avait promis le président ivoirien Alassane Ouattara en visite sur les lieux de l'attaque.