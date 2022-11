Paix en Côte d'Ivoire: L'appel du Vice-Président Meyliet aux élus et préfets

Les lapions se sont éteints mardi 22 novembre 2022 à l’Hôtel Ivoire, sur la 2ème édition des Journées Portes Ouvertes des Institutions de la République (JPOIR 2022). Présidées par le Vice-Président de la République, KONE Tiémoko Meyliet, ces journées ont mobilisé un grand nombre de participants autour du thème « Cohésion sociale et unité nationale : contribution des institutions de la République ».

Côte d'Ivoire: KONE Tiémoko Meyliet invite les élus et les préfets à poursuivre les actions de promotion de paix

Au nom de ses pairs présidents d’institutions, le Président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo, a invité l’ensemble des participants à œuvrer pour la paix en Côte d’Ivoire. « Au moment où ces journées tirent à leur fin, nous retenons qu’il est de notre responsabilité collective d’oeuvrer pour la paix et la cohésion sociale», a-t-il appelé. Dans son message livré par le Ministre d’Etat Gilbert Kafana Koné, le Vice-Président de la République, Koné Meyliet, absent, a invité les élus et les préfets à poursuivre les actions de promotion de paix dans tout le pays.

"Notre vision commune doit être l’union sacrée autour de la paix et de la cohésion sociale (…) j’invite les élus locaux, les préfets à démultiplier sans se lasser, ces remarquables exemples de promotion de la paix et de la cohésion sociale dans toutes les contrées du pays", a-t-il exhorté. Cette 2ème édition aura tenu toutes ses promesses. 48 heures de découvertes, de panels pertinents, d’expositions instructives et de citoyenneté renforcée. Instituées depuis 2019, les JPOIR visent à rapprocher, dans un même lieu, les institutions de la République mais surtout rapprocher ces institutions de la population.

Infos : Nicaise B.