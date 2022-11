Cherté de la vie: Ce que prépare l'ONG Urgences Ivoiriennes

Dans un point de presse tenu, jeudi 24 novembre 2022, le porte-parole des urgences ivoiriennes, Djehi Cyrille a lancé le mot d’ordre d’une grève initialement prévue pour ce vendredi 25 novembre 2022.

Cherté de la vie : L'ONG Urgences ivoiriennes, annonce une ‘’marche pacifique’’

En septembre 2022, l’ ONG Urgences ivoiriennes, a interpellé le gouvernement sur le caractère catastrophique et insupportable que constitue l'inflation en Côte d'Ivoire. N’ayant pas reçu de suite, l'ONG a fait dix (10) propositions concrètes au gouvernement pour résoudre définitivement la problématique de la cherté de la vie.

Ces propositions devraient être mises en application au plus tard le 24 novembre 2022. Pour Djehi Cyrille, les prix ne font qu'augmenter au lieu de diminuer, privant ainsi les populations de leurs droits élémentaires.

‘’Face à un tel mépris, face aux vaines tentatives d'intimidations et en l'absence absolue de réponse efficace de la part du gouvernement aux problèmes des populations, nous réaffirmons et maintenons notre mot d'ordre de protestation national dénommée : ‘’MARCHE PACIFIQUE’’ prévue se tenir ce vendredi 25 Novembre 2022’’, a-t-il déclaré.

Poursuivant, il a invité ses compatriotes à répondre massivement dans un élan de solidarité mutuelle. ‘’Toi ma sœur, toi mon frère, victime du système et de la cherté de la vie, ensemble mains dans les mains, rejoignons-nous dans les rues de nos différents hameaux, villages, villes, régions et districts afin de dire non à cette maltraitance publique dont nous sommes l'objet’’, a-t-il sollicité.

A l’en croire, cette lutte est vitale. ‘’C'est pourquoi, politique ou pas, nous nous devons de dire non’’.

Notons que cette coalition dénommée Urgences ivoiriennes, a été créée en avril 2022 avec pour objectif de lutter contre les inégalités sociales.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci