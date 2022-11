Pourquoi Claudy Siar n'est pas du tout content de Willy Dumbo

Le célèbre animateur Claudy Siar n’est pas du tout content de l’humoriste ivoirien, Willy Dumbo de Life TV. Qu’est-ce qui se passe ?

Claudy Siar, décu de Willy Dumbo , voici la raison

Willy Dumbo est perçu comme l’un des animateurs les plus polyvalents de Côte d’Ivoire. Très bon humoriste, il a réussi à associer l'humour et animation télé et radio. Ce qui le démarque forcément des autres.

Après avoir officié à la RTI pendant plusieurs annés, Willy Dumbo a également fait ses preuves à l’émission ‘’Accusé levez-vous ‘’, diffusée sur la radio Trace FM, avant de poser ses valises au groupe Life où il présente l’émission ‘’Willy à Midi ‘’ sur Life Tv, et l’emision "Willy à la descente" de Life Radio.

Il y a quelques mois de cela, son talent a été reconnu par Yves Zogbo Junior, l’un des grands noms de l’animation et de la présentation télé en Côte d’Ivoire. Dans une émission sur la chaîne Canal Plus, il a dit tout le bien qu’il pense de l'humoriste-présentateur.

‘’Former quelqu’un, c’est donner en cette personne, ce petit caractère de mission sociale… Par exemple, il y a un jeune que j’aime beaucoup, Willy (…) il est multidimensionnel. Il s’adapte à tout et il écoute… je suis convaincu qu’un jeune comme ça, pris dans un moule avec les orientations qu’il faut , il va optimiser‘’, a soutenu Yves Zogbo Junior.

Comme tout homme sur cette terre, Willy Dumbo ne fait pas l’unanimité. La preuve, l’animateur humoriste, lors de son récent séjour à Paris, a posé un acte qui n’ pas du tout été apprécié par le célèbre et très respecté animateur par Claudy Siar . En effet, Willy Dumbo s’est affiché aux côtés de l’animateur français, Cyril Hanouna. Ce qui n’a pas été du gout de Claudy Siar qui a laissé un commentaire assez amer

‘’ SÉRIEUX ?????!!!! Franchement !!! Je connais Cyril depuis longtemps. Je lui reproche d’avoir participé à la dédiabolisation de l’extrême-droite et de la starification de racistes notoires… Bref…’’, a commenté Claudy Siar.