Mondial 2022 : Les Lions Indomptables au bord de l’élimination ?

Après une défaite lors de la première journée des phases de poule face à la Suisse 1-0, les Lions Indomptables se sont armés de toute leur force pour aller chercher la victoire face à la Serbie pendant cette deuxième journée de la coupe du monde Qatari. Mais hélas, ils devraient se contenter uniquement d’un nul en fin de rencontre lors de laquelle ils pouvaient faire mieux.

Malgré l’ouverture du score par les Lions indomptables, ils n’ont pas pu s’imposer face à la Serbie

Sous la domination de la Serbie, les Lions Indomptables ont obtenu les meilleures occasions de la première partie du jeu. Mais, n’ont malheureusement pas pu les transformer entièrement en buts. Malgré l’ouverture du score à la 28ème minute par J. Castelletto, les Camerounais n’ont pas pu conserver ce petit but jusqu’à la mi-temps où ils finissent par encaisser 2 buts en deux minutes avant la pause, successivement à la 45ème minute et au cours du temps additionnel de la première partie.

De retour des vestiaires avec 1 but de retard sur leurs adversaires, les Lions Indomptables devraient toute suite réagir pour revenir au score avant de chercher à gagner la partie. Mais ils ont fini par être surpris par les Serbes à la 53ème minute de la rencontre avec un troisième but. Ainsi, face à des adversaires qui ne cherchaient qu’à marquer de plus, la tâche est devenue énorme pour cette équipe camerounaise, mais qui n’a pas perdu de vue l’objectif.

Les Lions Indomptables n’ont pas baissé les bras après avoir encaissé 3 buts de suite. Restés focus sur l’objectif, ils parviennent à réduire l’écart à la 63ème minute avec leur deuxième but signé par Vincent Aboubakar. Très motivés, les hommes de Rigobert Song reviennent au score 3-3 seulement 2 minutes après leur deuxième réalisation avec celui de M. Choupo-Moting à la 66ème minute de jeu.

La rencontre devient un match plein de suspense jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire. Après plusieurs tentatives des deux parties en vain, ils finissent par se séparer sur un nul qui donne ainsi 1 point à chacune d’elle. Avec 1 point, le Cameroun peut continuer son rêve de voir les 8èmes de finale au cas où il parvenait à s’imposer lors de son troisième match face au Brésil.

