Côte d'Ivoire: Charles Blé Goudé s'inspire de l'exemple de Didier Drogba

Interrogé sur ses ambitions présidentielles, le président du Cojep, Charles Blé Goudé, a pris exemple sur Didier Drogba. Ce qu'il a dit .

Charles Blé Goudé : '' Lorsque le Tam- tam change de rythme, il faut changer de manière de danser''

Charles Blé Goudé est de retour en Côte d'Ivoire depuis le samedi 26 novembre 2022 après plus de 10 ans passés hors du pays. Accueilli comme un véritable héros, sous une pluie battante par les populations de la commune de Yopougon, sorties massivement pour célébrer son retour au pays, l'accueil réservé à Blé Goudé a suscité des interrogations sur d'éventuelles velléités de se porter candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.

Dans une interview sur France 24, l'ancien leader de la galaxie patriotique pro-Gbagbo a été interrogé sur le sujet.

'' Je suis président d'un parti politique. Quand je rentrais en 2002 en Côte d'Ivoire, je rentrais comme un soutien. Aujoud'hui quand je rentre en 2022, je rentre comme un président de parti politique, j'ai une ambition, il y a une jeunesse qui fera des discours, il y a aussi une union de femmes qui fera des discours. En ce qui me concerne, je suis là pour concevoir, pour orienter et je suis là pour parler aux ivoiriens, essayer de cartographier leurs besoins actuels, et savoir comment est-ce que moi j'essaie aussi de donner une trajectoire à cette jeunesse. Le temps des discours enflammés, c'était dans un contexte donné (...) Lorsque le Tam- tam change de rythme , il faut changer de manière de danser", a répondu Charles Blė Goudé qui n'a pas du tout caché ses ambitions présidentielles.

Et pour mieux étayer ses propos, il a pris exemple sur l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba.

'' Quand vous allez au centre de football pour vous entraîner , un jour, c'est pour devenir capitaine d'une équipe. Didier Drogba s'est formé dans un centre de footballleurs, et aujourd'hui on est fier de lui...'', a ajouté l'ancien secrétaire général de la Fesci.