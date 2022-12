Côte d'Ivoire : Le concours Les Manuscrits d'or connait son apothéose

En Côte d'Ivoire, les noms des lauréats du concours Les Manuscrits d'or ont été dévoilés au cours d'une cérémonie au Lycée classique le mercredi 7 décembre 2022. La 7e édition de ce concours littéraire était placée sous le thème "L’impact des nouveaux médias (Téléphone mobile, l’internet, réseaux sociaux) sur les jeunes".

Côte d'Ivoire : Les lauréats du concours Les Manuscrits d'or récompensés

Chaque année, le concours littéraire Les Manuscrits d'or donne l'occasion d'engager des réflexions sur des sujets divers, mais aussi d'accompagner le bouillonnement du secteur du livre en Côte d'Ivoire, a rappelé Dick Carelle qui s'exprimait au nom de l'association Les Manuscrits d'or.

Pour cette année, le concours a porté sur le "l'impact des nouveaux médias (téléphone mobile, l’Internet, réseaux sociaux) sur les jeunes". L'objectif est de sensibiliser à la pratique de la lecture ; encourager à la création littéraire d’expression française ;



développer l’esprit critique des jeunes vis-à-vis des nouveaux médias ; déceler de nouveaux talents littéraires et publier les trois premiers textes de chaque genre dans chaque catégorie.

Dick Carelle a fait rappeler que les nouveaux médias ont considérablement modifié le quotidien des Ivoiriens. "Malheureusement, et malgré toutes les avancées technologiques que nous apportent ces nouveaux outils de communications, bon nombre de nos jeunes ne s’intéressent qu’à son aspect attractif. Ils en ont fait un espace où les valeurs éthiques et morales sont mises à rude épreuve", a-t-elle déploré. Ce thème vient donc à point nommé afin de trouver des pistes de réponses à des interrogations.

Ce sont au total plus de 500 jeunes qui ont soumis leur production littéraire dans la catégorie lycées et collèges et la catégorie étudiants et autres. Après la réception des manuscrits, un préjury a eu pour mission de présélectionner 50 textes, dont les auteurs ont été invités à participer, durant cinq jours, à un atelier d’écriture prenant en compte les genres de la poésie, de la nouvelle et du théâtre.

Il faut dire que Vallesse Éditions offre un bon d’achat de livres d’une valeur de 300 000 francs CFA à l’établissement qui a eu le plus de candidats présélectionnés. Ci-dessous la liste des lauréats :