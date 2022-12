Wecanda 2022 : Pari réussi pour les Awards des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire

Les jeunes entrepreneurs ivoiriens Koffi N'Guessan Jacques Olivier et Kany Diakité ont raflé les supers prix de la troisième édition des Awards des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire dénommée Wecanda.

Wecanda 2022 : Koffi N'Guessan Jacques Olivier et Kany Diakité raflent les super prix

La cérémonie de distinction de la troisième édition des Awards des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire dénommée Wecanda, s'est tenue dans la soirée du vendredi 9 décembre 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

C'était en présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Promotion de la Jeunesse , de l'Emploi des jeunes, de l'Insertion Professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, et du PDG du groupe NSIA, Jean Kacou Diagou.

A en croire la présidente du comité d'organisation, Mariam Diaby, cette cérémonie avait pour but d'honorer les meilleurs jeunes entrepreneurs ivoiriens qui se sont distingués dans leurs différents secteurs d'activité durant toute l'année.

Pour cette troisième édition des Wecanda, plusieurs jeunes se sont disputé les prix sectoriels dans 10 catégories. On peut citer notamment, les catégories '' Arts et divertissement '' , '' restauration '', ''mode et marque '', Industrie'' , beauté et soins '', '' agropastoral '' et bien d'autres.

Deux Super Prix ont également été décernés cette année. Il s'agit du prix du meilleur entrepreneur masculin décerné à Koffi N'Guessan Jacques Olivier , et du prix du prix du meilleure entrepreneure féminin remporté par Kany Diakité.

Le ministre Mamadou Touré a expliqué comment le Gouvernement ivoirien va accompagner ces jeunes entrepreneurs qui ont distingués aux Wecanda 2022 : '' en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse , de l'Emploi des jeunes , de l'Insertion Professionnelle , et notre gouvernement , notre role c'est d'accompagner tous les entrepreneurs avec des dispositifs mis en place par l'Etat de Côte d'Ivoire . Je me réjouis des jeunes qui ont bénéficié de cette subvention de 10 millions FCFA . Que cette subvention ai permis à ces jeunes d'accroitre leurs activités . Nous sommes encore là cette année . Tous ceux qui ont gagné dans les différentes catégories ont chacun 1 million FCFA pour leurs activités . Chacun des supers lauréats aura 10 millions FCFA , soit un total de 30 millions FCFA que nous avons dédié pour cette troisième édition du Wecanda", a expliqué le ministre Mamadou Touré.