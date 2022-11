Côte d'Ivoire : Mamadou Touré sensibilise contre les congés anticipés

Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a effectué une visite dans quatre établissements scolaires. Cette visite qui a eu lieu le lundi 21 novembre 2022 avait pour objectif de promouvoir des valeurs civiques et citoyennes auprès des élèves, peut-on lire sur le site officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire : Mamadou Touré visite quatre établissements scolaires

En initiant la visite de quatre établissements scolaires le lundi 21 novembre 2022, les ministres Mamadou Touré (Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique), Sindou Fofana (Tourisme et Loisirs), Moussa Sanogo (Budget et Portefeuille de l'État) et Adama Coulibaly (Économie et Finances) avaient à coeur de faire la promotion des valeurs civiques et citoyennes.

Mamadou Touré et ses collaborateurs se sont rendus au Lycée moderne de Cocody, au Lycée classique de Cocody, au Lycée moderne du Plateau et au Lycée moderne de Marcory. Les membres du gouvernement ont recommandé aux élèves d'être des exemples en accordant de l'importance à leurs études. "Ne faites pas ce qui peut compromettre votre avenir", ont-ils conseillé.

Les ministres ivoiriens ont invité les élèves à se tenir loin de la consommation de l'alcool et de la drogue, mais aussi à ne pas se laisser entrainer dans le phénomène des congés anticipés. Ils ont aussi sensibilisé les élèves sur les grossesses en milieu scolaire.