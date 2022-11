Mondial 2022: La Suisse tient en échec les Lions indomptables du Cameroun

Après l’échec du Sénégal face aux Pays-Bas (0-2), dimanche passé, le match nul de la Tunisie face au Danemark le 22 novembre et celui du Maroc face à la Croatie (0-0), mercredi, c’est le Cameroun qui était appelé ce jeudi 24 novembre 2022 à relever le défi avec une victoire face à la Suisse. Mais, la partie a été très compliquée pour les Lions indomptables au stade Al Janoub Stadium, où les choses se sont déroulées autrement.

Coupe du monde 2022 : Quel espoir pour l’Afrique après la défaite des Lions Indomptables face à la Suisse ?

Difficilement rentrés dans la rencontre face aux Suisses, les Lions Indomptables ont semblé plus ou moins maitriser les derniers quarts d’heure de la première mi-temps du match en prenant le dessus. Mais malheureusement, ils n’ont pas réussi à faire bon usage de ces temps forts. C’est un tas d’occasions ratées par les coéquipiers de Vincent Aboubakar, capitaine de l’équipe nationale du Cameroun. Sur 4 tirs réalisés, les hommes de Rigobert Song ont cadré que 2 dont les premières grosses occasions se sont suivies aux 9ème et 13ème minutes de la rencontre.

La deuxième partie de la rencontre commence très mal pour le Cameroun avec le but de B. Embolo à la 48ème minute. Les hommes de Murat Yakin se sont montrés très professionnels à l’entame de la seconde période en remuant les filets de leurs adversaires. C’est la seule vraie occasion obtenue depuis la rencontre mais transformée en but. Chose qui a doublé d’ailleurs la tâche pour les Lions Indomptables qui devraient plutôt égaliser le but de leur compatriote suisse avant de chercher à gagner cette rencontre. Et jusqu’au dernier quart d’heure règlementaire, les Lions Indomptables sont menés au score 1-0 dans un match équilibré.

La rentrée du capitaine camerounais, Vincent Aboubakar à la 74ème minute, ne changera pas grande chose. Les hommes de Rigobert Song se battent jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire, mais ne parviennent pas à arracher le match nul face à cette équipe de Suisse. Même les 6 minutes du temps additionnel n’ont pas suffi à l’équipe nationale du Cameroun de revenir au score qui termine 1-0 pour la Suisse.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci