Mondial 2022: Le Maroc accroche la Croatie d'entrée

Pour ses débuts dans ce mondial 2022 dans l'enceinte d' Al-Bayt Stadium, à Al-Khor, (60 km de Doha), le Maroc a regardé dans les yeux, le vice-champion en titre, la Croatie (0-0), au terme d’un match intense et rude.

Le Maroc tient en échec les vice-champions du monde

C’est un nul qui a le goût d’une victoire pour le Maroc. Bien organisés défensivement et disciplinés collectivement, les Lions de l’Atlas ont tenu en échec la Croatie ce mercredi 23 novembre à l’occasion de leur première sortie dans le mondial qatari.

Devant une furie de supporters gonflés à bloc et acquis à leur cause, les hommes de Walid Regragui se sont montrés solides dans cette rencontre. Ils se sont même créé quelques situations chaudes avec notamment une tête du joueur du Bayern Munich, Noussair Mazraoui, à la 51 e minute et une grosse frappe d’Achraf Hakimi à la 65e minute sans pour autant les concrétiser.

Malgré quelques incursions dans le dernier quart-d’heure de la part des croates, le Maroc a su résister et obtenir un match nul (0-0), synonyme d’un bon point pour ses débuts dans cette Coupe du monde 2022. En attendant le second match de cette poule F entre la Belgique et le Canada, le Maroc se classe provisoirement premier ex-æquo avec la Croatie (1 point).

La deuxième sortie des Lions de l'Atlas, c'est face à la Belgique le 27 novembre prochain. Désireux de réitérer l’exploit de 1986 et cette seule et unique qualification au deuxième tour en phase finale de Coupe du monde Qatar 2022, le Maroc doit redoubler d’énergie pour se défaire de la Belgique lors de sa deuxième sortie.

Le 11 de départ aligné par Walid Regragui

Yassine Bounou – Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui - Ounahi, Amrabat,Sellim Amallah –Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri,Sofiane Boufal