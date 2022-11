Côte d'Ivoire: Le Pôle pénal économique "s'arme" contre la cybercriminalité

Lundi 21 Novembre, s’est ouvert un atelier de formation de base sur la "cybercriminalité et l'investigation numérique", initié par la GIZ et le Pôle pénal économique et financier. Les travaux se tiennent du 21 au 25 novembre à l'hôtel Villa Blanca à Assinie au Sud d’Abidjan en Côte d'Ivoire.

La GIZ renforce les capacités juridique et institutionnelle du Pôle pénal économique et financier sur “l'investigation numérique"

Cet atelier soutenu par la coopération allemande à travers la GIZ, réunit 30 participants et porte sur 3 axes importants et implique le Pôle Pénal Économique et Financier (PPEF) et la chaîne pénale en Côte d'Ivoire. Il s’agit notamment du renforcement de la capacité juridique et institutionnelle du PPEF; l'appui au développement de la capacité technique et professionnelle du PPEF et le renforcement de la coopération interinstitutionnelle.

Selon le représentant de la GIZ, cette formation permettra aux acteurs de l’écosystème de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées de mieux cerner le fléau. Mais aussi, permettra aux différents acteurs de mieux se documenter pour faire face à la cybercriminalité. Mme Ahou Florentine, directrice adjointe de cabinet du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, après avoir traduit ses remerciements à la coopération allemande pour son appui financier et matériels dans les différentes activités surtout pendant la COVID, a rappelé l’importance d’une meilleure coordination des actions de l’ensemble des acteurs.

Selon la représentante du Ministre Sansan Kambilé, Garde des Sceaux, le Pôle pénal économique et financier, les différentes institutions, la police économique , la police criminelle , les magistrats et tous les acteurs de cette lutte ont un objectif commun: celui de renforcer les capacités pour une lutte plus efficace contre la cybercriminalité.

Pour sa part, le formateur Expert international, Dr Maroun JNEID, a donné les différentes problématiques de cet atelier, à savoir le mode opératoire et l'évolution de la cybercriminalité ainsi que la criminalité liée à la cryptomonnaie qui a aussi atteint un nouveau record en 2022. Il a promis d'outiller les participants en leur donnant toutes les informations nécessaires pour permettre aux différents acteurs de vaincre ce fléau, au soir du vendredi 25 Novembre, date de clôture de l'atelier.

Le Pôle pénal économique et financier a été mis en place en 2020 au titre du renforcement du dispositif juridique et institutionnel. Il est chargé des enquêtes, poursuites et instructions relatives aux infractions économiques et financières. La juridiction est placée sous l'autorité de Madame Essoh Yanny Milie Blanche épouse ABANET, Magistrat Hors Hiérarchie, précédemment Juge d’Instruction du Onzième Cabinet au Tribunal de Première Instance d’Abidjan.