Coupe du monde 2022 au Qatar: La prime colossale qui attend les Bleus

Les Bleus toucheront une prime colossale après la coupe du Monde 2022, comme ils l’ont toujours obtenue, après chaque compétition majeure disputée. Mais, cette somme sera attribuée en fonction du niveau qu’ils auront atteint, au sortir de cette compétition selon le Parisien.

Les primes des Français en cette coupe du monde dépendront de leurs performances

Les différentes primes des Bleus de la France ont été dévoilées, laissant ainsi, la balle dans leur camp. Si les Bleus parvenaient à atteindre l’objectif final qui est sans doute le sacre du mondial Qatari, la prime aura plus de valeur que prévu, dépassant même celle obtenue après le mondial 2018. Mais, en cas de déroute contre le Maroc, elle sera plus ou moins adaptée au rang final de cette coupe du monde 2022. Avertie sitôt, l’équipe nationale française peut désormais se préparer en conséquence, en fonction de ses aspirations.

D’après Foot Mercato, ce sont 420.000 dollars (400.000 euros) en cas de victoire des Bleus en finale dimanche 18 décembre contre leurs adversaires, s’ils parvenaient à mettre un terme au rêve des Lions de l’Atlas du Maroc le mercredi 14 décembre. Une prime colossale qui dépasse les 50.000 euros perçus par les Français après le mondial russe.

Au regard des prestations XXL des Marocains, match après match, une autre option aurait été activée en cas de déroute contre les poulains de Walid Regragui, qui prennent de plus en plus confiance. A cet effet, cette somme sera entre 238.000 et 257.000 euros selon le résultat de la petite finale qu’ils auront à jouer le samedi 17 décembre face au perdant de Croatie-Argentine. Cette prime sera répartie en 30 parts égales avec 4 membres du staff, sans oublier également Karim Benzema et Lucas Hernandez qui continuent toujours de faire partie des 26 joueurs présents au Qatar.

Les Français restent optimistes avec deux cas de figures concernant la fameuse prime jamais attribuée. Ils savent très bien que la coupe du monde 2022 a été au cœur de plusieurs surprises. Donc, il ne faudrait pas sous-estimer votre adversaire, quels que soient les diagnostics.

