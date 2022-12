Festival Sel et Lumière: Plus de 8000 participants enregistrés lors de la 2è édition

Les rideaux sont tombés sur la 2e édition du festival Sel et lumière le samedi 10 décembre 2022. Et ce, après trois jours d'activités qui ont mobilisé plus de 8000 festivaliers.

La 2è édition du festival Sel et Lumière a été une totale réussite, selon les organisateurs

Pour le PDG de la Fondation Glory Impact Group, Jules Gouhan, la 2è edition du festival Sel et Lumière dont il est l’organisateur, a été une totale réussite. ‘’ On bénit le Seigneur qui nous a accordé sa grâce de pouvoir organiser cette deuxième édition. Non seulement, on l’a organisée, mais on l’a réussie… Nous avons atteint notre objectif qui était de mobiliser, à la base, 5 mille festivaliers mais nous sommes allés au délà. Nous avons atteint la barre de 8 mille festivaliers. La jeunesse a répondu massivement à ce grand rassemblement, nous avons également eu plusieurs exposants‘’, a-t-il soutenu.

Bécely Kecys épouse Gouhan, directrice générale de la Fondation Glory Impact Group, a quant à elle, salué la forte mobilisation des femmes. '' On a eu une grosse participation des femmes qui ont montré leurs performances et talent. On ne peut qu’être heureux'', a-t-elle affirmé. Représentant la ministre Kandia Camara, marraine de l’événement, le député Ibrahim Ouattara a félicité les organisateurs pour la réussite de ce festival,t tout en exhortant les jeunes à se l’approprier car, selon lui, la troisième édition sera encore plus meilleure avec de nombreuses surprises.

Plusieurs activités ont meublé ce festival qui s'est déroulé auour du thème: "l'entrepreneuriat, une solution pour le chômage des jeunes''. On peut citer entre autres, le concours du meilleur jeune entrepreneur remporté par Assoa Kouamé qui a reçu un chèque d'un million de fcfa. C'est le même montant qu'ont empoché les vainqueurs des concours de chant et de danse. Quant au lauréat du concours du monde, il est reparti avec 500 mille Fcfa.