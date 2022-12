Côte d’Ivoire - Guitry: Le maire Patricia Yao réaffirme son soutien aux personnes handicapées

A l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, le député-maire de Guitry, Mme Patricia Yao, a communié avec les personnes handicapées de sa commune.

Guitry: Patricia Yao communie avec les personnes handicapées de la commune

La Journée internationale des personnes handicapées, est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde depuis 1992. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.

Cette année encore, la Journée qui est à sa 30ème édition, a été commémorée en Côte d’Ivoire par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) en présence de plusieurs organisations de personnes en situation de handicap regroupées au sein de la Confédération des Organisations des Personnes Handicapées de Côte d’Ivoire (COPH-CI), sous le thème était : ‘’Des solutions transformatrices pour un développement inclusif : le rôle de l’innovation pour un monde accessible et équitable’’.

Une célébration qui s’inscrit dans le cadre de la quinzaine des droits de l’homme initiée depuis 2018 par le CNDH et qui a démarré le 1er décembre 2022, pour s’achever le 15 décembre prochain.

A Guitry, dans la région du Lôh-Djiboua, le député-maire n’a pas voulue restée en reste de cette célébration. Mme Patricia Yao a tenu à honorer les personnes handicapées de sa commune en leur offrant des vivres, non vivres ainsi que des chaises roulantes.

« Je voudrais, par ces actes, leur exprimer tout mon réconfort et mon infini soutien dans ces conditions qu'ils n'ont jamais souhaitées. Merci à mon jeune frère M. Raphaël DOGO, président de l'association des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, pour avoir été des nôtres lors de cette cérémonie », s’est-elle exprimée sur les réseaux sociaux.

A noter que le thème de cette année de la journée internationale des personnes handicapées, s’inscrit dans la mise en œuvre par l’Etat de Côte d’Ivoire du programme durable à l’horizon 2030 relatif aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

D’ailleurs en matière d’emploi, la Côte d’Ivoire recrute chaque année des personnes en situation de handicap. Cette année 2022, c’est 200 qui ont été recrutées à la fonction publique.