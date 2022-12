Yamoussoukro: L’organisation Life Builders forme des étudiants à l’entrepreneuriat

500 élèves et étudiants de la ville de Yamoussoukro et d'ailleurs ont pris part, le samedi 10 décembre 2022 à l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB), à un master class géant organisé dans le cadre de l’Université africaine de l’entrepreneuriat initiée par Life Builders.

Yamoussoukro : Un master class de rêve pour 500 élèves et étudiants

« Nous nous réjouissons du fait que le 21ème siècle soit celui de l’Afrique. Mais, il est grand temps de faire en sorte que le siècle de l’Afrique soit aussi le siècle des Africains. Nous devons agir pour que nos nations tirent un plus grand profit du potentiel de ce continent. Cela ne peut se faire qu’avec des ressources humaines bien formées et conscientes du rôle qu’elles doivent jouer dans la réalisation de l’ambition légitime de développement de l’Afrique. C’est dans cette dynamique que Life Builders a décidé d’outiller les jeunes et de leur donner les armes pour qu’ils occupent pleinement leur place dans l’œuvre de construction de nos nations. Il s’agit pour nous d’éveiller les consciences et de susciter une nouvelle génération d’entrepreneurs. Cette rencontre se veut une tribune d’échanges entre les jeunes et des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines d’activité. Ainsi nos auditeurs apprendront de leurs parcours et de leurs expériences», a expliqué d’entrée Sylvain N’guessan.

Ce sont huit (8) entrepreneurs et managers réputés qui ont entretenu les élèves et étudiants de Yamoussoukro sur le thème «Comment la jeunesse peut prendre une part active à l’édification d’une Afrique résiliante». Croire en soi et compter sur soi-même, bien se former, avoir une vision, savoir saisir les opportunités, être audacieux et ambitieux…Ce sont là autant de conseils prodigués aux jeunes auditeurs de la première édition de l’Université africaine de l’entrepreneuriat. Les étapes pour entreprendre, le meilleur moyen d’entreprendre, le bon moment pour entreprendre, les qualités d’un bon entrepreneur, l’état d’esprit de l’entrepreneur, etc, sont des préoccupations des jeunes, auxquelles des réponses lumineuses ont été apportées.

« A travers cette tribune, les jeunes qui veulent entreprendre ont été bien outillés. Les apprenants étaient très attentifs. Nous avons perçu le goût d’entreprendre en eux. Aussi, les devanciers que nous sommes avons-nous joué notre partition qui est de les impacter», s’est réjoui Sanogo Moustapha, PDG de l’entreprise Al Sanogo et panéliste. « C’est très important d’avoir des jeunes dans le tissu économique, surtout dans le secteur agricole. Aujourd’hui, nous avons besoin de jeunes pour donner un souffle nouveau à notre agriculture avec les défis actuels que sont la déforestation, les changements climatiques, la digitalisation et la traçabilité dans le domaine agricole.

Il faut les rassurer que le travail de la terre ne veut pas dire qu’on a échoué. Il y a de la place et des opportunités à saisir dans le domaine agricole», a rassuré Koné Assata, panéliste et PCA de l’ECAM. « Nous, élèves et étudiants, sommes nombreux alors que les emplois sont peu dans la Fonction publique. C’est donc à travers l’entrepreneuriat que nous pouvons nous réaliser et faire émerger notre continent. L'université africaine de l’entrepreneuriat initiée par Life Builders est la bienvenue. Car souvent nous voulons entreprendre mais nous ne savons pas comment nous y prendre. A travers la séance d’aujourd’hui, notre lanterne est mieux éclairée » a réagi l’étudiant Koudou Achille Melchisédech.