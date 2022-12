Douanes : Moussa Sanogo pose la 1re pierre de la Brigade mobile de Kassikro

La pose de la première pierre de la Brigade mobile des douanes de Kassikro a eu lieu le lundi 12 décembre en présence de Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État.

Moussa Sanogo engagé pour des services de douane de référence

"Kassikro nous offre une tribune de choix pour engager une opération nationale d’envergure de passage en revue des installations douanières aux frontières. La construction de locaux modernes et la rénovation des installations existantes participent de l’ambition du gouvernement de faire des services douaniers des services de référence avec fière allure", a fait savoir Moussa Sanogo le lundi 12 décembre à l’occasion de la pose de la première pierre de la Brigade mobile de Kassikro, dans la région du Sud-Comoé.

Le ministre ivoirien du Budget et du Portefeuille de l’État a tenu à rappeler que la brigade mobile permet de lutter contre la fraude et la contrebande de plus en plus présentes dans la région. "Il faut mettre la brigade de Maféré dans les conditions idoines", a poursuivi Moussa Sanogo.

Les populations ont fortement apprécié la pose de la première pierre de ladite brigade. Elles ont massivement pris part à la cérémonie tout en témoignant leur gratitude au collaborateur d’Alassane Ouattara. Des autorités coutumières et administratives ont également pris part à l’événement.