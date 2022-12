Côte d'Ivoire: Avant son concert, Josey reçue par la ministre Kaba Nialé

La compagne de l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Josey, a été reçue en audience le lundi 12 décembre 2022 par la ministre du Plan et du développement, Kaba Nialé.

Josey chez la ministre Kaba Nialé

Après un franc succès de son dernier concert le 26 juin dernier, Josey remet le couvert au Sofitel hôtel ivoire de Cocody le 17 décembre prochain. Ce concert inédit qu’offrira la dulcinée de l'ex-international ivoirien, Serey Dié, est placé sous le signe de la renaissance. ‘’J’ai hâte qu’on puisse partager cette expérience encore une fois ensemble. Belle expérience dernière, je suis sûre qu’elle le sera encore. Chez nous les chrétiens, on dit : la gloire de la première sera plus grande que la deuxième. C'est sur ces mots que je me base pour dire que le concert sera extraordinaire. Mon challenge, ce n'est pas de remplir la salle mais de livrer un spectacle inédit, exceptionnel’’, a-t-elle déclaré.

En prélude à ce concert du 17 décembre 2022, la chanteuse et son amoureux, après l'audience mardi 6 décembre chez la Première Dame, Dominique Ouattara, était lundi 12 décembre, chez la ministre Kaba Nialé. ‘’J'ai profité de cette occasion pour encourager et féliciter Gnakrou Josée Priscille (son nom à l'état civil) que j'admire particulièrement pour la qualité de son travail’’, a soutenu la patronne du ministère du Plan et du développement. Les tickets sont disponibles dans toutes les librairies de France, à Cap Nord, cap sud à 50.000 Fcfa, 100.000 Fcfa et 150.000 Fcfa.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci