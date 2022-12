Salon international du coaching éthique: Les grandes articulations de la 1ère édition

Lors d’une conférence de presse le samedi 10 décembre 2022, Jean François Yoman, président du Réseau international des coachs éthiques (Rice), a livré les grandes lignes du Salon international du coaching éthique et des métiers associés (Sicema).

Faire la promotion du métier de Coahing, est le pari qu’entend relever le Cabinet coaching éthique et le Réseau international des coachs éthiques (Rice). Ce, à travers la première édition du Salon international du coaching éthique et des métiers associés (Sicema). Organisé par le Cabinet coaching éthique et le Réseau international des coachs éthiques (Rice), le Salon international du coaching éthique et des métiers associés (Sicema) se tiendra du 02 au 4 février 2023 au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody autour du thème : ‘’Coaching, facteur de développement’’.

Jean François Yoman, promoteur de l’événement, a donné les grandes articulations du Sicema où plusieurs pays sont attendus, en particulier ceux de la sous-région. ‘’Nos attentes, c'est une meilleure visibilité du coaching éthique, une meilleure prise en compte de ce secteur par le grand public. Nous voulons également que les hautes instances de l'État se penchent sur la question du coaching professionnel. Nous voulons une amélioration des moyens et des pratiques professionnelles et enfin, un renforcement des capacités professionnelles’’, a-t-il déclaré.

Le président du Réseau international des coachs éthiques (Rice) a insisté sur le fait qu’il s’agit d’une activité pour les coachs. Le promoteur du Sicema a fait savoir qu’au menu du salon, il est prévu les Awards des coachs, des entreprises, des médias et des mécènes qui accompagnent aussi le coaching professionnel. Ce salon sera un espace interactif pour les professionnels, un moment de partage d'expériences et de renforcement des capacités. Les relations de couple, de famille et avec les enfants font partie des principaux sujets qui seront abordés lors des panels et conférences.

Pour Anne Konadjé, Coach professionnelle et membre du Rice, ce salon sera une opportunité de partager les outils du métier de Coach qui est tout aussi noble. ‘’ça sera une opportunité de faire connaître notre métier, de capacitation des jeunes mais aussi populariser ce métier qui est encore méconnu des africains et des ivoiriens en particulier’’, a-t-elle indiqué.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci