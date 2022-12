Yvidero demande la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali

Dans une vidéo publiée le samedi 10 décembre 2022 sur les réseaux sociaux, Yvidero a annoncé avoir refusé une invitation à se rendre au Mali pour une prestation.

Invitée au Mali, Yvidero: ‘’Si vous voulez que je vienne, ramenez mes frères qui sont là-bas’’

L’animatrice vedette de l’émission ‘’Yvidero’show’’ diffusée sur NCI, Yvidero dit avoir décliné une invitation à un spectacle au Mali en soutien aux 46 soldats ivoiriens arrêtés et détenus depuis juillet 2022 à Bamako. ‘’Je veux bien partir mais je n’aime pas les choses de groupe. Tout le monde connaît, Yvi, je suis méchante. Je veux briller seule. Or au Mali, j’ai 46 frères là-bas. Vous me demandez de venir compléter ces 46, ça va faire beaucoup. Si vous voulez que je vienne, ramenez mes frères qui sont là-bas. J’aime beaucoup le Mali mais non’’, a-t-elle déclaré.

Se considérant comme ‘’fille’’ du Président Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara, Yvidero a ajouté que le retour des 46 soldats ivoiriens, est aussi une priorité pour elle, avant tout déplacement au Mali. ‘’Sincèrement, il faut revoir cette situation. Nous sommes deux pays frères. Il y a beaucoup d'ivoiriens au Mali mais également beaucoup de maliens en Côte d’ivoire. Asseyons- nous et discutons pour l’avancement de l’Afrique’’, a-t-elle exhorté.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci