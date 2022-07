Apoutchou National et Bamba Ami Sarah enterrent la hache de guerre

Apoutchou National et Bamba Ami Sarah ont fumé le chalimet de la paix à l’occasion du concert de Safarel Obiang le vendredi 29 juillet 2022 au Palais de la culture d’Abidjan-Treichville. Le fils de Bleu Brigitte et l’épouse de Souleymane Kamagaté dit L’homme Saga ont tourné la page du clash sous le regard de plusieurs spectateurs.

Apoutchou National s’incline devant sa "reine" Bamba Ami Sarah

La paix est revenue entre Apoutchou National et Bamba Ami Sarah. De son vrai nom Stéphane Agbré, le jeune influenceur ivoirien vivant en France, a profité de sa présence en Côte d’Ivoire et du concert de l’artiste couper décaler Safarel Obiang pour faire la paix avec Bamba Ami Sarah. Pendant la prestation de l’auteur de la chanson "Biama", Apoutchou est monté sur le podium avant de déverser des billets de banque au pied de la chanteuse. Tout ceci s’est achevé par une accolade entre les deux personnalités.

"Devant la femme, chaque vrai homme doit s’incliner, car vous êtes des reines. Loin des clashs, des méchancetés, nous sommes tous des filles et des fils de ce pays. Nous travaillons tous pour faire valoir la culture de notre pays et moi, il est de mon devoir d’apporter de la lumière aux artistes. Car je suis la lumière, le Apoutchou National, le Guide et le maître du mouvement. Paix rien que la paix pour notre pays", a déclaré le "Paracetamol" des réseaux sociaux.

Le "chéri" d’Emma Lohoues a également fait remarquer que "devant la femme chaque vrai homme doit s’incliner", car les femmes sont des reines. Pour rappel, la tension était montée d’un cran entre l’ex-star Tonnerre et Apoutchou National en juin dernier.

En effet, dans une publication, AP avait ouvertement critiqué le talent de Bamba Ami Sarah. Ce qui avait suscité une vive réaction de la compagne de Souleymane Kamagaté. "Quand ils veulent s’en prendre à l’homme saga et passent par moi, vous riez vous applaudissez, personne ne le rappelle à l’ordre, vous applaudissez, mais quand il y aura réplique qu’ils vont s’attaquer à son point faible, vous allez venir vous jouer les hypocrites, vous allez vous offusquer vous allez faire semblant de n’avoir pas vu ce qui a créé la réaction. C’est devant vous hein personne n’a rien dit donc quand ça va commencer, on ne pleure pas", a-t-elle répondu.