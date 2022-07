Indénié : Assoa Adou et Danon Djédjé aux obsèques de la reine mère

Sébastien Danon Djédjé et Assoa Adou ont effectué le déplacement dans l’ Indénié pour prendre part aux obsèques de la reine mère Adom Kangah Bernadette le jeudi 28 juillet 2022. La délégation du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) comprenait aussi Benjamin Djédjé, le vice-président exécutif chargé de la politique sportive.

Indénié : Le PPA-CI apporte son soutien au royaume

Au nom de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Assoa Adou et Sébastien Danon Djédjé se sont rendus à Abengourou en vue de prendre part aux obsèques de maman Adom Kangah Bernadette, anciennement reine mère de l’ Indénié.

Le président du Conseil stratégique et politique (CSP) et le premier vice-président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire avaient à leurs côtés Benjamin Djédjé, le vice-président exécutif du PPA-CI, en charge de la politique sportive. C’était le jeudi 28 juillet 2022.

Les émissaires de Laurent Gbagbo ont fait un don de 300 000 francs CFA, un pagne kita et un carton de liqueur pour soutenir le royaume éploré. Ils ont également pris part à l’annonce officielle des funérailles par le tam-tam parleur à la cour royale. Assoa Adou et ses camarades ont présenté les condoléances de leur leader à Nanan Boa Kouassi III, le roi de l’ Indénié, ainsi qu’aux enfants et aux petits-enfants du royaume.

Par ailleurs, informe le PPA-CI dans un communiqué, le samedi 30 juillet 2022, le ministre Ettien Amoikon, le président du Conseil de discipline du PPA-CI, a assisté à la cérémonie traditionnelle et d'hommage à la défunte qui a eu lieu à la cour royale d'Abengourou.

Maman Adom Kangah Bernadette a été inhumée, ce samedi 30 juillet 2022, au cimetière royal d'Adaou dans la stricte intimité familiale, faut-il le noter.