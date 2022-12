Maroc: Walid Regragui veut réécrire l'histoire de l'Afrique à la coupe du monde

Walid Regragui et ses poulains retiennent l’attention du monde footballistique et plus particulièrement des Africains, pour leur parcours sans faille à cette coupe du monde 2022. En conférence de presse ce mardi 13 décembre 2022, l’entraineur marocain a souligné un fait, celui de changer les mentalités des Africains.

Mondial 2022 - Walid Regragui (entraîneur du Maroc): « On est venu changer les mentalités de notre continent »

Sorti sain et sauf de son groupe, le Maroc continue d’inscrire son histoire magnifique à cette coupe du monde 2022. En réussissant à se défaire de grandes nations qualifiées de favorites il y a quelques jours, les Lions de l'Atlas croient toujours en leur rêve, malgré la taille de leur prochain adversaire. Après avoir mis en échec la Croatie en phase de poules 0-0, brisé le rêve de l’Espagne en huitième de finale aux tirs aux buts et chassé le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale 1-0, Hakim Ziyech et ses coéquipiers devront s’apprêter à affronter en demi-finale, le champion du monde en titre, la France. Et ce sera, ce mercredi 14 décembre 2022 au Qatar. Mais, les Lions de l’Atlas, le seul représentant africain, restent dignes et confiants dans l’attente des hommes de Didier Deschamps.

« On est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est contents d’être en demi-finale, je ne serais pas content moi. Je veux être en finale », a déclaré en conférence de presse ce mardi 13 décembre 2022, Walid Regragui. L’ancien international marocain ne se voit pas s’arrêter en demi-finale avec sa troupe. Il veut être à la table des plus grands, participer à la dernière rencontre de ce mondial Qatari. Croyant, le technicien marocain veut profiter de cette compétition mondiale pour réinventer l’histoire de l’Afrique et des Africains face aux stéréotypes dont ils sont victimes.

« Si tu as envie, si tu y crois, si tu travailles, tu peux... Ce n’est pas un miracle, c’est du travail ! On rend notre peuple heureux, on rend un continent heureux », s’est-il réjoui. Cette déclaration hallucinante du manager des Lions de l’Atlas du Maroc, qui fait allusion à la perception des Africains vis-à-vis de cette compétition mondiale. Déjà satisfaits du niveau qu’ils auraient atteint, les Marocains continuent de croire en leur rêve: celui de disputer la finale de la coupe du monde 2022.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci