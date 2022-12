Côte d’Ivoire : Voici ce qui a rapproché Augustin Thiam de Ouattara

À l’occasion de la journée de l’houphouëtisme le mercredi 7 décembre 2022, Augustin Thiam a donné les raisons de son engagement auprès d’Alassane Ouattara. Le petit neveu de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, a réaffirmé son soutien au chef de l’État ivoirien.

Côte d’Ivoire-Augustin Thiam : "Je suis à son service..."

Augustin Thiam est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à s’engager aux côtés d’Alassane Ouattara. En effet, la commémoration du 29e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny a donné lieu à la tenue à une journée dédiée à l’houphouëtisme le mercredi 7 décembre 2022.

Le ministre-gouverneur de Yamoussoukro a fait savoir que si aujourd'hui, il milite pour Alassane Ouattara, c’est parce qu'humblement, il a reconnu des vertus d’Houphouët-Boigny chez l’actuel chef d’État ivoirien.

"La famille Houphouët cultive deux vertus, l’humilité et la discrétion. Si je n’avais pas été ministre-gouverneur, personne ne me connaîtrait. Moi, je suis docteur en médecine, j’ai travaillé au CHU de Cocody, je ne faisais pas de politique. Même les enfants du président, ils sont là avec vous, ils vont, ils viennent, qui les connaît ? Personne", a souligné le frère aîné de Tidjane Thiam.

Et Augustin Thiam d’ajouter : "Moi j’ai regardé en toute objectivité les différents candidats potentiels. J’ai dit : "ce monsieur-là, s’il devient président de la République, la Côte d’Ivoire aura un grand avenir. J’ai décidé de me mettre à son service. Je suis à son service et j’y serais autant qu’il aura besoin de moi parce qu’à travers lui, c’est mon pays que je sers."

Augustin Thiam est né le 14 août 1952. Il est à la tête du district autonome de Yamoussoukro depuis 2011.