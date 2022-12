Révision de la liste électorale : Saint-Clair Allah au front à Oumé

Le Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Saint-Clair Allah dit National Makélélé, a entamé depuis le 19 novembre 2022, une vaste campagne de mobilisation et de sensibilisation des électeurs à Oumé, sa terre natale.

Révision de la liste électorale : Saint-Clair Allah explique le mode opératoire aux populations d'Oumé

Leader d’opinion auprès de la jeunesse d’Oumé et de toute la Côte d’Ivoire, Saint-Clair Allah n’a pas trahi le devoir citoyen qui lui incombe en cette période dominée par l’opération de révision de la liste électorale en vue des élections locales d’octobre 2023. Investi de son statut au sein de la société ivoirienne, le leader syndical a pris son bâton de pèlerin pour aller prêcher la mobilisation et la sensibilisation sur l’importance de cette opération aux jeunes de sa région y compris les associations d'étudiants ressortissants d'Oumé issus de toutes les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire.

"Nouveau majeur d' Oumé, tu as 18 ans et plus, va t’inscrire sur la liste électorale pour choisir les dirigeants de ta commune et de ton pays", tel est le leitmotiv du National Makélélé. Outre les nouveaux majeurs, Saint-Clair Allah oriente également son action sur les électeurs des autres couches. Depuis le 19 novembre 2022, il est sur le terrain. Et ce, jusqu’au 20 décembre 2022, nouvelle date à laquelle prendra fin cette opération de grande envergure destinée aux citoyens ivoiriens. Faut-il le rappeler, la révision de la liste électorale a démarré sur l’ensemble du territoire le 19 novembre dernier et prendra fin le 20 décembre 2022.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci