Côte d'Ivoire : Le nouveau temple méthodiste d' Anyama-Ahouabo inauguré

Le nouveau temple Bethel de l'Église méthodiste d' Anyama-Ahouabo a été inauguré le dimanche 11 septembre 2022 en présence de Beugré Mambé. Le ministre-gouverneur n'a pas caché sa joie devant cet édifice religieux qui contribuera, à n'en point douter, au développement de ce village.

Côte d'Ivoire : Beugré Mambé inaugure la nouvelle église méthodiste d' Anyama-Ahouabo

Il y avait de la joie et de la gaieté à Anyama-Ahouabo. Beugré Mambé n'a pas voulu se faire conter l'événement. En effet, le ministre-gouverneur du District autonome d'Abidjan a effectué le déplacement dans ledit village pour prendre part à l'inauguration du nouveau temple de l'Église méthodiste.

"Dieu met dans le coeur de ses enfants de bâtir un temple pour le glorifier. Mais au-delà du temple physique, il a fait que l'intérieur de chaque homme soit à la disposition de sa parole de Dieu pour que notre comportement soit à l'image de ce qu'il attend de nous par le Seigneur Jésus-Christ", a souligné l'ancien président de la CEI (Commission électorale indépendante).

Pour Beugré Mambé, il est important de tailler l'homme, de le redresser par la parole de Dieu pour qu'il soit agréable à Dieu. "C'est cela la joie que nous avons éprouvée d'être avec nos frères d'Anyama Ahouabo. Je les félicite, je les encourage", a poursuivi l'homme politique ivoirien.

Le ministre-gouverneur a également saisi l'opportunité pour s'exprimer le bitumage des voies publiques. "On bitume les voies pour permettre à nos parents de rallier rapidement Abidjan. Deuxièmement, on bitume les voies pour donner de la valeur à leurs terrains. Ce n'est pas pour qu'ils vendent leurs terrains. Le terrain, on ne peut rien faire d'autre que de construire dessus. S'ils doivent le vendre, ils doivent une partie et prendre l'autre partie pour bâtir des maisons en location où les générations futures en profitent", a-t-il précisé.

Nanan Abié, chef du village d'Ahouabo, a invité ses villageois à s'unir pour le développement de leur localité et à se tenir loin des querelles.